Las obras del colector que deja malos olores en Palmas Altas y otros barrios terminarán después del verano

Los vecinos de Palmas Altas, emplazado en la zona sur de Sevilla, y otros barrios de la ciudad vienen sufriendo problemas de olores que están afectando a la vida cotidiana de sus hogares. Es lo que vienen reclamando desde hace meses, un molesto olor proveniente ... del colector emisario Puerto de Sevilla, por culpa de una serie de arquetones abiertos que están causando serios problemas de convivencia en las familias que se han ido a vivir hasta esa zona, encontrándose en algunos casos escenarios nada agradables. La idea de la colocación en su día de este colector estuvo basada en el deseo de transformar la ciudad con el fin de evitar ante precipitaciones intensas y la gestión de aguas residenciales, garantizando a su vez cualquier tipo de protección sobre el río Guadaíra, el estuario del Guadalquivir y el entorno de Doñana, y ahora hay una serie de obras en el mismo para tratar de tapar la pestilencia que por allí se concentra, a falta de varias actuaciones que permitan el sellado total.

Vecinos de promociones de viviendas pertenecientes a Isla Natura como pueden ser Villas del Nilo o Villas del Volga se están viendo muy afectados por la estación de bombeo que allí se encuentra, específicamente en la avenidas de Las Razas, cuyo olor sigue campando a sus anchas en estos y núcleos residenciales, y que por el viento viene extendiéndose por otros barrios de la ciudad sin que nadie lo detenga. El pasado miércoles tuvo lugar una reunión de una asociación de vecinos procedente de Palmas Altas con Urbanismo, la dirección del distrito Bellavista-La Palmera y el responsable de Movilidad, donde acordaron e informaron sobre las fases en las que se encuentran alguno de los principales problemas que se van encontrando en este espacio del sur de la ciudad, teniendo al norte Los Bermejales y más al sur, el barrio de Bellavista.

Y una de las cuestiones que se puso sobre la mesa tenía que ver sobre el propio colector que viene construyendo la empresa constructora Copisa para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y que tal y como ha podido conocer este medio, tiene la intención de concluir la obra entre los meses de septiembre y octubre y con ello poner fin a esta problemática de los malos olores que viene acuciándose y que se alargarán para lamento de los vecinos los meses principales del verano, lo que resta de junio, julio y agosto. Se recuerda que los arrendados de Isla Natura tendrán colegios en el futuro, aunque ya cuentan desde su origen con una dotación mínima de instalaciones deportivas, espacios de coworking y demás equipamientos de distinta tipología para desarrollar actividades económicas y vida, en definitiva, y para ello es necesario contar con un ambiente agradable que permita la habitabilidad de sus vecinos. Ya en su momento se procedió a dar un paso de gigante con el cierre de la depuradora de San Jerónimo hace años y ahora lo que se persigue es que concluyan las actuaciones previstas para remodelar el sistema de saneamiento total, que sí que tardará más que este colector que atañe particularmente a Palmas Altas.

Preguntaron en esa reunión también los vecinos de este barrio emergente sevillano sobre el estado de las calles y sobre proyectos como el futuro enlace noreste, que ya se encuentra aprobado y en fase de licitación, bajo presupuesto de la Gerencia de Urbanismo que asciende a once millones de euros. Los accesos es lo que preocupa del mismo modo a estos primeros vecinos de Isla Natura que ven reducida su movilidad por culpa de las obras a las que se verá sometida su única vía de acceso peatonal. En lo que respecta al corte de la acceso a Abengoa, único acceso norte hoy día, por la obra de ampliación ferroviaria, no se cerrará este acceso hasta que no se haya dado por concluido las obras del viaducto de Las Razas, lo que todavía no cuenta con garantías suficientes por parte de las administraciones es el asunto del acceso peatonal.