Los pisos de Pino Montano y San Diego suben su precio un 32% por el Metro de Sevilla

La Línea 3 del metro de Sevilla ya ha revolucionado los barrios por los que pasa incluso antes de que se construya. La futura conexión mediante el suburbano desde Pino Montano a Bellavista ha hecho que cinco años antes de que empiece a funcionar en ... su tramo norte (de Pino Montano al Prado de San Sebastián) los precios en el mercado inmobiliario hayan subido hasta un 32%. Según Idealista el precio medio del metro cuadrado de una vivienda en el principal barrio del distrito Norte ha pasado de costar 1.265 en septiembre de 2022 a 1.688 en el mismo mes de 2025. El de 2022 fue el año en el que se formalizó definitivamente el proyecto de la Junta de Andalucía, con la cofinanciación del Gobierno de España, para construir la Línea 3.

Si se toma como referencia el año del comienzo de las obras, es decir, 2024, hay zonas del distrito Norte por las que pasará el metro en las que el precio del metro cuadrado se ha disparado hasta encarecerse 600 euros. Esto ocurre en barrios como Los Carteros, con una estación del metro cercana, donde se observa una subida del metro cuadrado desde los 1.627 a los 2.223. Es decir, hasta un 36,6% más en apenas un año. Esto, comparado con la media del resto de la ciudad, que también está en aumento y que, según informó ABC en julio está un 11,5% más respecto al año anterior, supone que el metro 'aporta' 25 puntos más que en las zonas donde no se está construyendo.

Sólo en el último año, según publica Real Advisor, el código postal 41015 (Pino Montano y zonas de Macarena Norte), los precios de casas han subido 12,2 % y los de los apartamentos un 6,8%.

En los portales inmobiliarios las descripciones de los pisos ofertados en la zona incluyen como aliciente a la compra el futuro metro. «La futura parada del metro asegura una conexión rápida con el centro de la ciudad», se puede leer en un piso de tres habitaciones con 88 metros cuadrados en Los Carteros cuyo precio es de 192.500 euros. En San Diego una vivienda de 86 metros cuadrados y tres habitaciones alcanza los 199.000 euros. Mientras que un inmueble de características similares en Pino Montano; tres habitaciones con 84 metros cuadrados se vende a 220.000 euros con garaje y trastero incluidos.

El Distrito Tecnológico

En su tramo Norte la Línea 3 tendrá parada en Pino Montano Norte, Pino Montano, Los Mares, Los Carteros y San Lázaro. Esta semana en la presentación del Distrito Tecnológico se ha anunciado que el nuevo barrio que levantará el Ayuntamiento de Sevilla, gracias a la colaboración de Iberdrola, tendrá también parada de metro. Será la primera parada del trayecto y al igual que la siguiente, Pino Montano Norte, irá en superficie.

El metro es un factor añadido a la compleja situación que se da en toda España en lo que el mercado de vivienda se refiere. Carlos Banqueri, director de expansión de Sevilla de la inmobiliaria Redpiso, explica a este periódico que esa demanda creciente es mayor a la oferta, siendo este el principal problema. Otros factores que califica como «menos determinantes» son la reforma de ley de vivienda o la proliferación de los pisos turísticos. Finalmente están los micromercados que dependen según la ciudad y el barrio. «Es difícil determinar cuanta culpa tiene el metro de la subida de los precios en Pino Montano, San Diego o Los Carteros, porque hay muchos factores que interactúan a la vez, pero es cierto que un servicio así es muy atractivo y ha hecho que la zona se encarezca».

Banqueri recuerda que ya sucedió lo mismo a principio de la década de los 2000, antes de que se inaugurase la Línea 1 en 2009. En ese sentido, explica que la subida suele producirse en el momento posterior al anuncio de, en este caso la construcción de la nueva línea, que continúa incrementándose en el momento de la obra cuando los interesados ya lo ven materializado. «Una vez que ya esté inaugurada la Línea 3 ya habrá subido todo, por lo que no es el mejor momento para especular», reconoce en el directivo de Redpiso. Esto coincide con los datos del registro de la propiedad en la que se observa como de 2022 a 2023 en los alrededores de Pino Montano subió el precio un 10%, coincidiendo con el impulso del proyecto. De 2023 a 2024 subió otro 4% más y «con el agravamiento de la situación del mercado se puede esperar que este año lo haga en un 15%», añade Carlos Banqueri.

Demanda creciente «Los precios seguirán subiendo en la zona, este año un 15%» La situación del mercado inmobiliario empeora año a año. Sumado al valor añadido del metro hará que el precio en Pino Montano y Los Carteros pueda agravarse «hasta un 15% más», según declara a este periódico director de expansión de Sevilla de la inmobiliaria Redpiso. Sin embargo, los principales interesados en el barrio son sus propios vecinos. Explica a ABC el hermano mayor de la hermandad de Pino Montano que hay «una identidad muy marcada», pudiendo asemejarlo incluso a un pueblo. «El barrio ha crecido gracias a sus vecinos, que deciden abrir sus negocios y empresas en la zona». De hecho, ese sentimiento de pertenencia y cohesión hace que Víctor Cruz, a pesar de marcharse a vivir a Camas, se sienta más identificado con el lugar que le vio crecer. «A pesar de ser un barrio obrero, la calidad de vida es mayor que en Aljarafe», destaca el hermano mayor, quien defiende que los vínculos afectivos con el barrio hacen que mucha gente quiera quedarse. Si se analiza a los residentes, a pesar de su tamaño y número de habitantes, hay otras zonas que incluso le duplican en porcentaje de población inmigrante. El último Informe Socioeconómico de Sevilla (2023) refleja que el Distrito Norte con un 10,3% es el tercero de la ciudad en este aspecto. Lideran el ránking Cerro-Amate con un 21,5% y Macarena con el 20% de extranjeros en sus vecinos. No obstante, Víctor Cruz compara lo que sucede en Pino Montano a otros lugares como El Cerro del Águila, donde el barrio a pesar de crecer mantiene ese sentimiento de comunidad. Destaca lo bien comunicado que está, «tardo menos de Camas a Pino Montano que al casco antiguo».

Esta zona es el límite norte de la ciudad, siendo el cuarto en población. El metro supone un atractivo, un espacio que viene perdiendo habitantes en los últimos años. Este 2025 según los datos recogidos en el padrón municipal sus vecinos han disminuido en un 5%, justo lo que ha crecido Bellavista, límite al sur de la capital hispalense con el que pronto estará unido a través del metro. La Línea 3 de Tussam conecta ya ambos extremos pero el trayecto ronda la hora y media. Teniendo en cuenta que el tiempo estimado desde Pino Montano al Prado de San Sebastián es de unos 18 minutos - sin contar la nueva parada del Distrito Tecnológico- el metro hará que el tiempo en llegar a las inmediaciones del Hospital de Valme en transporte público se reduzca considerablemente. Aunque todavía no haya una estimación clara ya que el final del trazado está aún por definir. El recorrido se cerrará una vez que se ultime el estudio informativo ya que la Consejería de Cultura ha pedido modificarlo para que no afecte al BIC del Cortijo del Cuarto.

Se están dando precios insólitos en unos barrios que desde que se crearan en la década de los ochenta, ha tenido una población mayoritariamente obrera entre sus vecinos. Las primeras casas de Pino Montano se entregaron en 1975 y originalmente se diseñó para albergar 5.000 viviendas y 500 locales comerciales, además de un mercado de abastos; símbolo innegable del barrio. En la actualidad viven más de 30.000 personas.