Los pisos de Pino Montano y San Diego suben su precio un 32% por el Metro de Sevilla

Desde el comienzo de las obras, el precio del metro cuadrado en Los Carteros ha crecido hasta en 600 euros

Por una vivienda de menos de 90 metros cuadrados junto a la estación de Los Mares se piden ya 200.000 euros

El precio de la vivienda sigue al alza en Sevilla: ha subido un 11,5% desde 2024

La Estación de Pino Montano Norte es junto a la del Distrito Tecnológico la única que irá en superficie de la línea 3
Cristina Rubio

La Línea 3 del metro de Sevilla ya ha revolucionado los barrios por los que pasa incluso antes de que se construya. La futura conexión mediante el suburbano desde Pino Montano a Bellavista ha hecho que cinco años antes de que empiece a funcionar en ... su tramo norte (de Pino Montano al Prado de San Sebastián) los precios en el mercado inmobiliario hayan subido hasta un 32%. Según Idealista el precio medio del metro cuadrado de una vivienda en el principal barrio del distrito Norte ha pasado de costar 1.265 en septiembre de 2022 a 1.688 en el mismo mes de 2025. El de 2022 fue el año en el que se formalizó definitivamente el proyecto de la Junta de Andalucía, con la cofinanciación del Gobierno de España, para construir la Línea 3.

