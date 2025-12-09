Los niños de Sevilla podrán llamar a los Reyes Magos por videollamada para pedirles sus regalos: así es la iniciativa de Lipasam para esta Navidad

Cada vez están más cerca las noches mágicas de Navidad, donde la familia y los amigos se reúnen para celebrar estas festividades con la mejor compañía posible. Sin embargo, si existe una noche fascinante como tal, es la llegada de sus Majestades los Reyes ... Magos. Por ello, a escasas semanas de que los barrios se engalanen para los Heraldos, Sevilla ya prepara su visita.

De esta forma, Lipasam, la empresa encargada de mantener limpia la capital hispalense vuelve a organizar de nuevo «Videollamada de los Reyes Magos». En estas los Reyes Magos de Oriente hablan a través de las pantallas con los más pequeños sobre su lista de deseos y regalos para estas navidades.

Con ello, las familias guardan un recuerdo muy especial para los pequeños de la casa, que ansían su llegada la noche del 6 de enero. Con una sonrisa de oreja a oreja, los niños sevillanos consiguen hablar directamente con Melchor, Gaspar o Baltasar.

¿Cómo obtener una cita?

Dentro de su apretada agenda, para obtener una reunión con sus Majestades tendrás que seleccionar en su calendario una cita a través del siguiente enlace. En esta tendrás que señalar el día y la hora que le interese, además de tu Rey Mago favorito para que todos tus peques puedan conocerlo personalmente.

Una vez escogido el «gran día» los padres tendrán que rellenar el formulario para que el Rey Mago tenga toda la información necesaria para sorprender a tu peque. Una vez confirmada tu reunión, llegará un correo de confirmación donde estará el enlace para el Google Meet.

Recomendaciones

Desde la organización aconsejan conectarse dos minutos antes de tu cita y esperar la llamada del Rey elegido, además de conectarse desde un ordenador. Esta tendrá una duración de 4 minutos y una vez finalice la videollamada el adulto recibirá la grabación automáticamente al mismo correo que el de confirmación para que el pequeño la videollamada entera.

Requisitos

Para poder realizar la videollamada correctamente, se necesitará un dispositivo electrónico con una buena conexión a internet, que cuente con acceso a un navegador web, recomendablemente Chrome. Además es importante que antes de realizar la llamada el usuario acepte la disponibilidad de webcam y audio porque si no podrá tener problemas durante su encuentro con los Reyes.

De esta forma, y gracias a la empresa de residuos municipales en Sevilla, el pequeño tendrá un recuerdo para siempre de los Reyes y la podrá compartir con familiares y amigos.