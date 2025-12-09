Suscríbete a
ABC Premium

Los niños de Sevilla podrán llamar a los Reyes Magos por videollamada para pedirles sus regalos: así es la iniciativa de Lipasam para esta Navidad

A través de una videollamada de Google Meet, los más pequeños podrán contar su lista de deseos y regalos a su Rey Mago favorito

¿Cuándo sale el Heraldo de Sevilla en 2026? Este es el recorrido completo

El Heraldo de Los Remedios abre las inscripciones para los beduinos este jueves: precios y cómo participar en el cortejo

Una captura del video de Melchor, Gaspar y Baltasar anunciando su disponibilidad gracias a Lipasan
Una captura del video de Melchor, Gaspar y Baltasar anunciando su disponibilidad gracias a Lipasan ABC

Pablo Torres

Sevilla

Cada vez están más cerca las noches mágicas de Navidad, donde la familia y los amigos se reúnen para celebrar estas festividades con la mejor compañía posible. Sin embargo, si existe una noche fascinante como tal, es la llegada de sus Majestades los Reyes ... Magos. Por ello, a escasas semanas de que los barrios se engalanen para los Heraldos, Sevilla ya prepara su visita.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app