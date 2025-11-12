El Heraldo de Los Remedios abre las inscripciones para los beduinos este jueves: precios y cómo participar en el cortejo

En Sevilla, las Navidades no solo se entienden por las festividades tradicionales como la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, Año Nuevo y los Reyes Magos. En la capital hispalense, la llegada de su majestades comienza justo después de los días 24 ... y 25 de diciembre, con los diferentes Heraldos de cada barrio.

Tal es el boom de estas actuaciones, que los Heraldos y los carteros recorren la gran mayoría de los barrios para recoger las cartas y hacérselas llegar a Melchor, Gaspar y Baltasar. Llenos de regalos y caramelos, los ayudantes de los Reyes Magos llevan la alegría y la música a todos los lugares de Sevilla.

Los Heraldos deTriana, ElPorvenir, Macarena o SevillaEste siguen creciendo cada año, y lo que al principio era un simple recorrido, ahora se ha convertido en todo un despliegue de diversión y festividad con carrozas, djs y bandas de música.

Una de las más famosas es la del barrio de los Remedios. Esta cuenta con un cortejo más cercano a una cabalgata que al tradicional pase, más de un millar de beduinos acompañan a los carteros antes de que sus Majestades los Reyes Magos lleguen a Sevilla la noche del 5 de enero.

Sin embargo, para llegar a todo ello, los Heraldos tienen que gestionar muchas cosas. Por esa razón, los Remedios ya se han puesto manos a la obra y buscarán a sus beduinos para que repartan felicidad, villancicos y regalos.

Precios e inscripción

Finalmente, el jueves 13 a las 9 de la mañana se abrirá el plazo de inscripción para que todo aquel que quiera, participe en este único desfile. Este año, una vez sea la hora de apertura se podrán ir reservando la plaza hasta agotar las tallas de los trajes de los beduinos.

De esta forma se llegarán a los 1000 beduinos, una cifra algo inferior a la que últimamente había por las calles del barrio sevillano. Para poder disfrutar de ello los adultos pagarán 40 euros por el traje, y los niños, hasta 16 años, 25 euros.

A falta de confirmación oficial, el Heraldo de Los Remedios saldrá a primera hora de la tarde para recogerse antes de la hora de la cena. Algo similar al año pasado sucederá este 2025 con el recorrido, saliendo así del club Mercantil y recorriendo calles emblemáticas como calle Asunción, donde recogerá las llaves.