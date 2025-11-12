Suscríbete a
El Heraldo de Los Remedios abre las inscripciones para los beduinos este jueves: precios y cómo participar en el cortejo

Este jueves 13 de noviembre abre el plazo de inscripción a las 9:00 horas de la mañana, con tan sólo 1000 beduinos

Quién es quién en la Cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla 2026

El Heraldo atravesando el barrio de Los Remedios
El Heraldo atravesando el barrio de Los Remedios Víctor Rodríguez

Pablo Torres

Sevilla

En Sevilla, las Navidades no solo se entienden por las festividades tradicionales como la cena de Nochebuena, la comida de Navidad, Año Nuevo y los Reyes Magos. En la capital hispalense, la llegada de su majestades comienza justo después de los días 24 ... y 25 de diciembre, con los diferentes Heraldos de cada barrio.

