Multas de hasta 200 euros y pérdida de puntos: estos son los semáforos de Sevilla que tienen radares de la DGT

Imagen de archivo de un semáforo con radares de la DGT

Los radares tipo «foto-rojo» son dispositivos de control de tráfico diseñados para detectar a los conductores que se saltan un semáforo en rojo. Si esto ocurre, estos toman una fotografía de la matrícula, que sirve como prueba para sancionar al conductor. Tal y como se intuye, su objetivo es reducir las infracciones y los accidentes en los cruces, uno de los puntos más peligrosos del tráfico urbano.

Para reforzar el respeto a la señalización, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha ido instalando en cada vez más ciudades españolas este tipo de radares en los últimos años. Sevilla lo hizo a mediados de 2024 y, desde entonces, los conductores que se salten un semáforo se enfrentan a una multa de hasta 200 euros y la pérdida de puntos en el carnet.

Semáforos de Sevilla con radares de la DGT

Sevilla dispone de once radares de semáforo del tipo «foto-rojo», instalados en distintos cruces de la ciudad. Estos dispositivos cuentan con una cámara que controla si los vehículos se detienen correctamente cuando la señal está en rojo o si, por el contrario, la rebasan.

Estos son los sitios de Sevilla que tienen radares de la DGT en los semáforos Avenida Carlos III (x2).

Avenida Concejal Alberto Jiménez-Becerril, en las cercanías del puente del Alamillo.

Ronda Urbana Norte, al cruzar el túnel cercano al tanatorio de la SE-30.

Ronda Norte (SE-30) (x2).

Avenida Alcalde Luis Uruñuela (x2).

Avenida de Kansas City.

Ronda del Tamarguillo (x2).

Los equipos mencionados se sitúan en soportes fijos a unos 25 metros antes de la línea de detención y permiten a la DGT sancionar a quienes incumplen la norma. Con esta medida, la capital hispalense se sumó hace un año a otras ciudades españolas que ya utilizaban este sistema para reforzar la seguridad en las intersecciones.

Sanciones y multas

Pasarse un semáforo en rojo en Sevilla (y en el resto de España) se considera una infracción grave de tráfico. Con lo cual, la sanción prevista es de 200 euros junto con la retirada de 4 puntos del carné de conducir. No obstante, si el conductor abona la multa dentro del periodo voluntario, el importe se reduce a la mitad y queda en 100 euros.