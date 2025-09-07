Monseñor Saiz Meneses ha presidido la Misa Típica de San Miguelito durante su viaje a Panamá

El arzobispo hispalense, monseñor José Ángel Saiz Meneses, ha presidido en la tarde del sábado la Misa tradicional de San Miguelito en la parroquia Cristo Redentor de Panamá. Esta celebración es característica por la inculturación de elementos típicos panameños, como la danza y la incorporación de tambores. Cristo Redentor fue el primer templo, después del Concilio Vaticano II, donde se realizó una celebración típica.

Durante su homilía, monseñor Saiz dijo que San Miguelito «es un corazón palpitante de fe y de vida; uno de los distritos más poblados de la ciudad de Panamá, con una historia rica y valiente que se ha tejido a base de trabajo, devoción y comunidad. Aquí la Iglesia ha caminado con su pueblo, sembrando esperanza y recogiendo frutos de caridad. Doy gracias a Dios por esta celebración donde la fe se expresa también con los rasgos propios de la cultura panameña».

La Misa Típica nació, precisamente en esas tierras, como fruto de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II y del camino eclesial de San Miguelito, «y desde entonces ha ayudado a muchos a descubrir la cercanía de Dios en los ritmos, voces y modos del alma panameña». Hizo mención a los músicos y pastores Pepe Ríos y Franco Poveda, que pusieron el arte al servicio del culto divino componiendo melodías que han acompañado estas celebraciones —desde los cantos de entrada con saloma hasta el Kyrie, el Gloria, el Aleluya, el Credo, el Santo y el Cordero de Dios—,

Celebración de la Eucaristía, “Misa Típica” de San Miguelito, en la parroquia del Cristo Redentor. Saludo a la comunidad y felicitación a una feligresa que cumple 100 años pic.twitter.com/xgYDV6oaVF — José Ángel Saiz Meneses (@ArzobispoSaiz) September 7, 2025

Animó a la comunidad parroquial a confiar en la gracia. «Con la gracia de Dios todo es posible. Nos encomendamos a Santa María la Antigua y al Arcángel san Miguel. Hoy el Señor nos pone delante la verdad del discipulado. El Señor no nos engaña, ni nos seduce con promesas baratas. Nos dice: 'Si quieres seguirme, ponme primero; toma tu cruz; suelta lo que te ata'. Y al mismo tiempo nos promete la alegría grande de vivir en su amistad, la libertad de los hijos de Dios, la esperanza que no defrauda», ha concluido.