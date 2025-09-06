Saiz Meneses coloca una ofrenda en el monumento dedicado a los miles de españoles que trabajaron en el Canal de Panamá

Monseñor Saiz Meneses junto al monumento dedicado a los españoles que trabajaron en el Canal de Panamá

En el marco de su visita al país con motivo de la celebración del Jubileo por los 512 años de la primera diócesis en tierra firme y el centenario de la Arquidiócesis de Panamá, monseñor José Ángel Saiz Meneses, arzobispo de Sevilla, junto a su delegación, ha realizado este viernes un recorrido por importantes lugares históricos y culturales de la nación, que reflejan la riqueza de la identidad panameña y los vínculos históricos con España.

La jornada se inició en el Biomuseo, donde monseñor Saiz Meneses tuvo la oportunidad de conocer la historia del origen del Istmo y su biodiversidad. Durante la visita, se destacó el valor de Panamá como punto de encuentro de culturas y su posición estratégica como puente del mundo.

Posteriormente, el arzobispo de Sevilla se trasladó al monumento dedicado a los miles de trabajadores españoles que, entre 1906 y 1914, participaron en la construcción del Canal de Panamá. En un gesto de fraternidad y memoria, monseñor Saiz Meneses colocó una ofrenda floral al pie del monumento, inaugurado en febrero de 2024 en la Calzada de Amador. Esta obra escultórica, realizada por Gonzalo Sánchez Mendizábal y revestida con piedra gallega, honra el sacrificio de más de 20,000 españoles que dejaron su esfuerzo, e incluso su vida, en esta magna obra de la ingeniería mundial.

La jornada concluyó con la visita al Centro de Visitantes de Miraflores, donde la delegación fue recibida por la ingeniera Ilya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá. Allí pudieron apreciar de cerca el funcionamiento de esta obra monumental que sigue siendo motivo de orgullo para los panameños y pieza clave para el comercio internacional.

Estas visitas resaltan la importancia de los lazos históricos, culturales y espirituales entre Panamá y España, en el marco de las celebraciones jubilares que marcan la vida de la Iglesia panameña y su relación con la Iglesia madre de Sevilla.