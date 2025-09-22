Miguel Ángel Carbajo: «¿El Polígono Sur? La Iglesia está muy legitimada para hablar de algunas zonas de Sevilla porque conoce la realidad»

Detesta el apelativo de las Tres Mil, porque considera que se ha sido injusto con esta zona tan vejada por muchas razones durante años. Vecino del Polígono Sur, Miguel Ángel Carbajo (Badajoz, 1969) es un abogado que desde 2024 ha tomado las riendas de ... Cáritas Diocesana de Sevilla. Sus primeros pasos como cristiano siempre los tuvo cerca de quienes más lo necesitaban, como todos esos vecinos a los que se entregó hace años como voluntario en la Cáritas Parroquial de San Pío X, una de las más pobres de toda Sevilla con más de 188 hogares atendidos según la memoria de 2024. En una entrevista sin relojes este lunes en ABC de Sevilla declara que lo que necesitan todas estas personas de estos barrios deprimidos es «un plan integral» que ayude a acabar con la estigmatización sufrida por tantas familias.

- Llevo años leyendo el reportaje con el mismo titular: varios de los barrios más pobres de España están en Sevilla. ¿Cómo se combate eso hoy día?

- Nosotros siempre decimos que es necesaria una intervención integral, que es una palabra que está desfasada, como solidaridad. Entendemos que es necesario y ya no valen parches. Tenemos experiencia suficiente para entender que el parche no sirve. Hay que incidir en una garantía de acceso al empleo digno, hay que incidir en la problemática de la vivienda. Queda garantizado que el 80 ó 90 por ciento de la población son personas trabajadoras que lo único que quieren es vivir con tranquilidad y resulta muy complicado por situaciones que se están viviendo. Creo que hay que hablar de iniciativas que necesitan un trabajo muy coordinado que creo que no se están dando.

- ¿A qué iniciativas se refiere?

- Creo que es necesaria una intervención participativa. Yo creo que hay que contar con los vecinos que viven ahí, que muchas veces se nos olvidan. No se puede actuar al margen de la participación ciudadana. Nos centramos demasiado en los aspectos técnicos y se nos olvidan que las personas de allí no tienen voz para ser partícipes de un cambio.

- Ese cambio suena a una misión demasiado ambiciosa para una organización sola. ¿Qué aliados debe buscar Cáritas?

- Cáritas es una herramienta más, un elemento más. Además, yo más que de Cáritas hablaría de Iglesia. La Iglesia tanto en el Polígono Sur como en Tres Barrios tienen una presencia muy evidente. En Torreblanca también, un barrio que se nos olvida mucho. El Polígono Norte tiene otra realidad dura, aunque parezca en un nivel secundario.

- ¿Llega la voz de la Iglesia donde nadie quiere hablar?

- En Sevilla hay zonas y territorios donde la Iglesia tiene una voz muy legitimada porque conoce la realidad y debe ser tenida en cuenta, yo eso lo tengo claro. Hay que tener en cuenta también a las entidades que participan a la hora de planificar, desarrollar iniciativas y escuchar, porque llevan años contándolo. Creo que con el tema de la energía se está viendo...

- ¿Aclimatarse es un lujo en Sevilla en plena ola de calor o de frío?

- La electricidad no es un negocio. Tenemos mucha gente no, muchísima gente que en invierno comparten una manta. Una colcha. Ese es el único recurso que tienen. El coste eléctrico que tiene un brasero es inasumible para muchos. Y en verano, los aires acondicionados para algunas familias son un verdadero lujo. Yo le digo a mucha gente que se dé una vuelta por los centros comerciales y miren.

- ¿Y miren?

- Tú te acercas a las tiendas y ves por las tardes a muchas personas mayores recorriendo el centro comercial. A veces están sentados, sin querer molestar.

- Por algunas horas 'gratis' de aire acondicionado.

- No tienen ninguna intención de comprar ni hacer absolutamente nada que no sea buscar aire frío.

- Este periódico estuvo en verano en la Oliva, un barrio que conoce bien, entrevistando a una joven de origen nicaragüense que afirmaba vivir con sus dos padres, sus hermanos y su hijo en un salón. ¿Es el pan de cada día?

- A mí me seguirá impresionando siempre la voluntaria de Cáritas Sevilla, que suele ser mujer. Su capacidad de escucha. La gente entra mucho por las puertas. Familias de un matrimonio y tres hijos que las han echado del piso y vienen con las maletas. Los correos electrónicos son gritos de socorro. Son realidades muy duras y muy crueles. El Evangelio decía que ante la injusticia tienes que reaccionar y ver las cosas con otro perfil, porque son verdaderos crucificados.