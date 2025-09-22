Miguel Ángel Carbajo: «En Cáritas Sevilla nos estamos encontrando con personas sin hogar cada vez más jóvenes y en situaciones más dramáticas»

Es la cabeza visible de los 12.461 hogares atendidos por Cáritas parroquiales en 2024, con un alcance que ascendió a las 35.804 personas. De 2.557 voluntarios y otros 90 contratados que hacen realidad los sueños de 391 participantes en proyectos de infancia ... y juventud. Aunque sea hombre, él también pone voz a esas 170 mujeres integradas en proyectos de atención específica y la escucha de más de 687 personas en el centro diocesano de empleo. O las 466 personas mayores acompañadas de animación comunitaria. Miguel Ángel Carbajo (Badajoz, 1969) es el director de Cáritas Diocesana de Sevilla y cumple su primer año al frente de esta confederación de la Iglesia Católica. ¿Su lema? «Mientras haya personas, hay esperanza».

- ¿Recuerda la llamada de monseñor Saiz Meneses ofreciéndole dicha responsabilidad?

- Para mí fue un regalo. La llamada del arzobispo fue impresionante. Yo soy una persona de Iglesia. Fue una propuesta del vicario de Pastoral Social, Salvador Diánez; y de Mariano Pérez de Ayala, el anterior director de Cáritas Sevilla. Son personas que yo respeto y admiro profundamente, porque hacen una labor extraordinaria y plantearon que yo pudiera ser una persona factible para llevar a esta responsabilidad. Me quedé en blanco.

- ¿Septiembre es sinónimo de inicio de curso en su sede de Triana?

- Ha sido un año duro para intentar ver cómo funciona todo. La memoria la presentamos en junio con motivo de Pentecostés. Y nos da el punto de referencia de la evaluación del año.

- En esa memoria quedó patente la inmensa telaraña que representan con datos transparentes. ¿Cómo acceden a ellos?

- Nuestra memoria surge de los datos que nos transmiten las Cáritas parroquiales, que son 254 y son las que están en el día a día. Tú eres consciente en todo momento de que detrás hay seres humanos, hay rostros, hay realidades. Cuando damos la memoria, la presentamos con toda su crudeza.

- Hubo una reducción del 14 por ciento en los hogares atendidos, pero no negaron la evidencia de una pobreza en la ciudad y en la provincia «persistente y cronificada».

- Hay mucho que recorrer. Ahora se está preparando el informe FOESSA, que describe la situación de personas vulnerables. Y ahí están apuntando datos que nos deben hacer reflexionar y preocuparnos. Hay una cierta mejora en determinados factores, pero los datos son preocupantes en determinados colectivos.

- ¿Cuál sale peor parado?

- La pobreza tiene rostro de mujer. La feminización de la pobreza cada vez es más radical: están a cargo de hijos y con situaciones cada vez más complicadas. También las personas sin hogar, donde hay un incremento ostensible. Nos estamos encontrando cada vez más jóvenes sin hogar en situaciones más dramáticas y complicadas.

- ¿Se refiere exclusivamente a los jóvenes sintecho, o también a quienes tienen dificultades para afrontar un alquiler?

- La vivienda está generando una exclusión. Hemos visto una cierta discriminación por territorio y estamos analizándolo. Hay una realidad andaluza muy concreta. Observamos que se está extendiendo a toda la provincia y a municipios que no han tenido nunca excesivos problemas con el tema de la vivienda.

- ¿Puede aclararnos cuáles?

- El municipio de referencia de las dificultades en viviendas es San Juan de Aznalfarache (394 hogares atendidos en 2024, 40 más que en Jesús Obrero del Polígono Sur). Dos Hermanas también manifiesta problemas, y Utrera. Tienen dificultades sectores de población muy castigados.

- Superar la treintena y no tener capacidad económica de emanciparse sin compartir piso es hoy la tónica. Lo contrario, la excepción.

- Para compartir piso hoy día te piden hasta el grupo sanguíneo: nóminas, avales, pensiones de tus padres. Me consta hasta que hay municipios en los que hemos entrado en una fase de concurso: todas las personas que quieran acceder a un piso, pues quién ofrezca más entra.

- Lamentaron en su presentación la proliferación de pisos turísticos. ¿Por qué?

- La gentrificación existe y en el centro las personas que atendemos difícilmente pueden vivir. Cada zona tiene su realidad, pero esos pisos turísticos provocan que hoy por hoy acudan personas a Cáritas de parroquias del centro. Hay problemas ahí como las subidas de los alquileres.

- ¿Cómo puede evitarse?

- Hemos trasladado a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía de la Junta de Andalucía la situación y ellos comparten con nosotros esta realidad. Ellos tienen una bolsa de viviendas y estamos planteando la posibilidad de una intervención desde ahí.

- ¿No se ha sentado con el Ayuntamiento?

- Tenemos una buena relación con Urbanismo y nos gustaría reunirnos con Emvisesa, pero cuando tengamos una línea clara de qué planteamiento se podría hacer.

- Si en 2024 redujeron en un 14 por ciento los hogares atendidos, ¿cuánto espera reducir de aquí al próximo informe?

- Los números no están bajando. Se ha reducido esa atención, pero se ha incrementado el nivel de ayuda. Uno de los elementos es el pago de alquiler para quien tenga que elegir entre alquiler o comer pueda elegir lo segundo y ponderar. Las deudas hipotecarias, igual. Ya hemos superado la media de acompañamiento económico a las personas, en torno a un 12 ó 13 por ciento más de ayuda a los que estamos acompañando.

- ¿Qué grado de importancia le da a la dignidad Cáritas en el acompañamiento de las personas?

- Nuestro modelo de acción social está dirigido a la promoción de la persona. Respetando su dignidad intentamos cualquier tipo de iniciativa que hagamos, siempre desde la dignidad y respeto absoluto a la persona.

- ¿Cómo se controla que lo donado vaya a los bolsillos más vacíos?

- Intentamos evitar las bolsas de comida y ropa. Y tenemos las tarjetas monedero para evitar estigmas. Luego tenemos otras iniciativas como la búsqueda de trabajo, o acompañar en el pago del carné de conducir.