Miguel Ángel Carbajo: «En Cáritas Sevilla nos estamos encontrando con personas sin hogar cada vez más jóvenes y en situaciones más dramáticas»

El director de la confederación humanitaria de la Iglesia Católica en Sevilla señala San Juan de Aznalfarache, Dos Hermanas y Utrera como los municipios «más castigados» por el drama de la vivienda

Miguel Ángel Carbajo, director de Cáritas Diocesana de Sevilla, frente a un banco de la plaza de San Martín de Porres
Miguel Ángel Carbajo, director de Cáritas Diocesana de Sevilla, frente a un banco de la plaza de San Martín de Porres Manuel gómez / ABC
Ignacio Liaño Bernal

Sevilla

Es la cabeza visible de los 12.461 hogares atendidos por Cáritas parroquiales en 2024, con un alcance que ascendió a las 35.804 personas. De 2.557 voluntarios y otros 90 contratados que hacen realidad los sueños de 391 participantes en proyectos de infancia ... y juventud. Aunque sea hombre, él también pone voz a esas 170 mujeres integradas en proyectos de atención específica y la escucha de más de 687 personas en el centro diocesano de empleo. O las 466 personas mayores acompañadas de animación comunitaria. Miguel Ángel Carbajo (Badajoz, 1969) es el director de Cáritas Diocesana de Sevilla y cumple su primer año al frente de esta confederación de la Iglesia Católica. ¿Su lema? «Mientras haya personas, hay esperanza».

