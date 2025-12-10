Un estudio de Airbnb defiende que Sevilla necesita viviendas de uso turístico para afrontar grandes eventos

Sevilla se ha acostumbrado a que en un mismo día se celebren diferentes eventos que atraen a locales y turistas. Un acumulamiento de actividades que pone a prueba la capacidad de recepción que tiene la capital hispalense en sus alojamientos. En ese sentido, un estudio ... de Airbnb, elaborado por PwC, revela que la oferta hotelera en España resulta insuficiente para atender la demanda durante la temporada alta o en eventos de gran escala. Es más, ponen el foco específicamente en el próximo 25 de abril en el que según lo previsto coincidirá la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja y el sábado de Feria de Sevilla, a lo que se suma el Gran Premio de MotoGP de Jerez.

A nivel nacional, se expone que entre 2018 y 2023 la afluencia de turistas fue un 18% mayor en julio y agosto que la capacidad hotelera. Se intensifica especialmente en las zonas costeras, de las comunidades autónomas como Cantabria o Valencia. En Andalucía, según este estudio, habría rozado el límite de ocupación con un 99%. De cara al sábado de Feria de 2026, como ya publicó este periódico desde la Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia ven «lógico« cambiar el día del partido. «Sería lo ideal para ir más relajados, para atender mejor a la gente y con mejores precios», detalló su presidente a ABC. No obstante, si la fecha se mantuviera como está ahora mismo «se podría afrontar». Principalmente porque el día que se disputó la final este 2025, la capital hispalense incrementó en un 10% su población con más de 110.000 visitantes. En cuánto al sábado de Feria, al ser el último día la afluencia suele ser menor a la media diaria, que en la última edición se situó en 450.000 personas. Aunque todavía no se ha decidido que pasará con el cambio de fecha, y todo depende tanto del apretado calendario futbolístico como el de eventos sevillanos, se barajan los días 11 y 18 de abril como posibles alternativas.

Cabe señalar que durante el fin de semana del pasado 26 de abril, cuando se enfrentaron el F. C. Barcelona y el Real Madrid en la Cartuja, los hoteles superaron el 95% de ocupación. Mientras que dos semanas después, viernes y sábado de Feria, la ocupación fue del 80% en los establecimientos sevillanos.

Limitación a los pisos turísticos

Según los últimos datos de la oficina de turismo del Ayuntamiento de Sevilla, en la ciudad hay 613 establecimientos abiertos. Concretamente 271 hoteles y 342 apartamentos que juntos suman 35.910 plazas. Estos últimos se han incrementado comprándolos con 2024 en más de un 20%. La oferta hotelera, aunque también crece a un ritmo frenético, conlleva más tiempo en lo que nuevas aperturas se refiere. La mayoría de estas son de alto nivel y van a hacer que a partir del próximo año sólo de 'gran lujo' se sobrepasen las mil plazas.

El crecimiento de los apartamentos se debe a la limitación que las viviendas de uso turístico vienen sufriendo en el último año en la capital hispalense; ya que fue en el mes de octubre cuando la norma que dicta que las VUT no pueden representar más del 10% del total de viviendas de carácter residencial en la zona cumplió un año. Una medida que ha provocado que las nuevas licencias se reduzcan en un 60%. Este tipo de alojamientos no deben confundirse con los apartamentos turísticos, que por norma general se tratan de bloques enteros dedicados al alojamiento de huéspedes, con recepción y servicio de limpieza, entre otros requisitos.

Hace apenas una semana la Junta de Andalucía aprobó la Ley de Turismo Sostenible, «una regulación específica para combatir la actividad clandestina o ilegal, endureciendo las sanciones de una forma notable», como explicaba el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, en la presentación. Esta endurece notablemente las sanciones a los pisos ilegales, que en casos muy graves podrán pasar a ser castigados con 600.000 euros de multa.

Sin embargo, desde la plataforma, ponen el ejemplo de otras ciudades españolas donde las VUT habrían aliviado la demanda ocupacional durante grandes eventos. Apuntan que Madrid habría afrontado un déficit de hasta 20.000 plazas en fechas como los conciertos de Taylor Swift y Duki, el festival Mad Cool o FITUR. «El alojamiento tradicional por sí solo no podría absorber la afluencia de visitantes en esas fechas», declaran. Para el próximo año, cuando se celebre en la capital el Gran Premio de Fórmula 1, se esperan 93.000 visitantes, lo que supondrá un aumento de la demanda habitacional del 150% y que sin esta modalidad de alojamiento, sólo se podría cubrir el 44% de la demanda.

En Andalucía, según el estudio, el 87% de los anfitriones realizó recomendaciones a sus huéspedes sobre establecimientos ubicados en el barrio de su alojamiento; el 70% recomendó visitar zonas menos concurridas y alrededor del 48% del gasto total de los huéspedes (sin contar con el alojamiento) se efectuó en el barrio donde se ubica el piso.