Muere a los 63 años Robe Iniesta, el histórico cantante, fundador y alma de Extremoduro
La opositora venezolana María Corina Machado no acudirá a recibir el Nobel de la Paz

Un estudio de Airbnb defiende que Sevilla necesita viviendas de uso turístico para afrontar grandes eventos

La plataforma señala que la coincidencia de acontecimientos atractivos para el turismo en la capital hispalense hace que los hoteles no puedan absorber la demanda

Los hoteles de Sevilla ante el 'súper sábado' de Feria: «Lo ideal es cambiarlo, pero hay capacidad para afrontarlo»

Un hombre accede al llavero de una vivienda de uso turístico en Sevilla
Cristina Rubio

Sevilla se ha acostumbrado a que en un mismo día se celebren diferentes eventos que atraen a locales y turistas. Un acumulamiento de actividades que pone a prueba la capacidad de recepción que tiene la capital hispalense en sus alojamientos. En ese sentido, un estudio ... de Airbnb, elaborado por PwC, revela que la oferta hotelera en España resulta insuficiente para atender la demanda durante la temporada alta o en eventos de gran escala. Es más, ponen el foco específicamente en el próximo 25 de abril en el que según lo previsto coincidirá la final de la Copa del Rey en el Estadio de la Cartuja y el sábado de Feria de Sevilla, a lo que se suma el Gran Premio de MotoGP de Jerez.

