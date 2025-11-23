Suscríbete a
Los hoteles de Sevilla ante el 'súper sábado' de Feria: «Lo ideal es cambiarlo, pero hay capacidad para afrontarlo»

El próximo 25 de abril, si no se cambia la fecha, la final de la Copa del Rey coincidirá con la última jornada de una de las semanas con mayor afluencia en la capital hispalense

Ambiente en el Real el sábado de Feria 2025
Ambiente en el Real el sábado de Feria 2025 maya balanya
Cristina Rubio

Esta semana Sevilla ha conocido la decisión de que la ciudad volverá a acoger la final de la Copa del Rey durante los próximos tres años. Una buena noticia en materia económica y proyección de la capital hispalense, que ya ha demostrado en los últimos ... cinco años su capacidad para ser sede del último partido del torneo. No obstante, en la de 2026 entra una nueva casuística en escena: la coincidencia de la final de la Copa con el fin de semana de la Feria de Sevilla.

