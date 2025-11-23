Los hoteles de Sevilla ante el 'súper sábado' de Feria: «Lo ideal es cambiarlo, pero hay capacidad para afrontarlo»

Esta semana Sevilla ha conocido la decisión de que la ciudad volverá a acoger la final de la Copa del Rey durante los próximos tres años. Una buena noticia en materia económica y proyección de la capital hispalense, que ya ha demostrado en los últimos ... cinco años su capacidad para ser sede del último partido del torneo. No obstante, en la de 2026 entra una nueva casuística en escena: la coincidencia de la final de la Copa con el fin de semana de la Feria de Sevilla.

Esto supone todo un reto a nivel organizativo, sobre todo en materia de seguridad. Es por ello que la opción del cambio de fecha está sobre la mesa. Las dos alternativas que se manejan son los dos sábados anteriores: 11 y 18 de abril. No obstante, el calendario futbolístico no lo pone fácil para mover la final.

Observando los datos de este 2025, el fin de semana en el que se disputó la final Sevilla incrementó su población en un 10%, con más de 110.000 visitantes en la ciudad, mientras que la media diaria durante la semana de farolillos fue de 450.000 personas. Podríamos estimar que el sábado fue menor, ya que se trata de la última jornada de la semana, que suele ser más floja en cuanto a la afluencia de público que las anteriores.

Durante el fin de semana del pasado 26 de abril, los hoteles alcanzaron su 'lleno técnico'. Es decir, superaron el 95% de ocupación. Mientras que dos semanas después, viernes y sábado de Feria, la ocupación fue del 80% en los establecimientos sevillanos. De hecho, a principios del pasado abril los precios en Sevilla Este, por ejemplo, rondaban los 390 euros. En la zona que conforman Viapol, el Porvenir y la avenida Diego Martínez Barrio las habitaciones se anunciaban a 400 euros. En el centro histórico, el coste de la habitación se situó entre los 450 euros en la zona de la Puerta de la Carne y los 500 euros cerca de la Alameda. Esto hizo que se incrementaran las reservas en el Aljarafe, donde los precios son ligeramente más bajos que en la capital. En Dos Hermanas, las habitaciones dobles estaban a 342 euros; en Mairena del Aljarafe a 315 euros y en San Juan de Aznalfarache rondaban los 440 euros.

Manuel Cornax, presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y provincia, declara a este periódico que «lo lógico es cambiar la fecha del partido». «Sería lo ideal para ir más relajados, para atender mejor a la gente y con mejores precios», detalla. No obstante, si la fecha se mantuviera como está ahora mismo, «se podría afrontar». «En Sevilla hay una fuerte capacidad hotelera , además para abril habrán abierto más hoteles», explica. Esta coincidencia afectaría a que las reservas se hagan con mayor anticipo de lo normal para ambos eventos. Aún así, el presidente de los hoteleros de Sevilla recuerda que el segundo fin de semana de Feria en lo que a ocupación respecta «es de los más flojos de abril» y que todo depende de quién se enfrente en la final. «No mueven lo mismo los grandes equipos, ni tampoco si llegara el Sevilla o el Betis, o incluso si el equipo es de una ciudad cercana que permite volver a casa en el mismo día».

Seguridad

En cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la última final se movilizaron 230 agentes de la Policía Local, 50 voluntarios de Protección Civil, 1.400 agentes de la Policía Nacional y 613 efectivos de la Guardia Civil. Mientras que en el dispositivo de seguridad durante la semana de la Feria trabajaron 1.900 agentes nacionales, 974 de la Guardia Civil y 270 de tráfico; aunque es difícil determinar la cifra exacta de agentes que trabajan en una jornada feriante. «Lo primero es indicar que es una buena noticia para Sevilla que la final de la Copa del Rey se siga celebrando en nuestra ciudad hasta el año 2028. No obstante, la fecha de la próxima edición , la de 2026, pues obviamente no nos gusta», declaró a principios de semana el subdelegado del Gobierno en Sevilla ante el cambio de fecha. Todavía, aseguran, es pronto para determinar como será el plan de seguridad si finalmente coinciden ambos eventos.

En lo que al transporte a la capital hispalense se refiere, al ser mayoritariamente desplazamientos dentro de fronteras españolas, el tren es el medio predominante. Durante el encuentro entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona en el estadio de la Cartuja se ofertaron 8.885 plazas de alta velocidad entre Sevilla, la capital y la ciudad condal. Así como cuatro trenes chárter que se tradujeron en un aumento de 3.280 asientos a Barcelona y 2.255 a Madrid. En el aeropuerto, el refuerzo fue de unas 1.900 plazas. Mientras que, como señalan fuentes aeroportuarias, durante la Feria no se suele incrementar la afluencia de vuelos como sí suele suceder en Semana Santa o durante los puentes, ya que se trata de una fiesta muy local y los asistentes que mueve de fuera proceden principalmente de Madrid.

Durante la semana de Feria, Renfe, la empresa que más conexiones tiene, anunció que circularían 216 trenes entre Madrid y Sevilla, de los que 17 se verían reforzados con el doble de sus plazas habituales. Esto se tradujo en 87.000 plazas en sus trenes de Alta Velocidad de la línea Madrid-Sevilla de lunes a domingo.