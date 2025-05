El error que más cometen los estudiantes en el examen de Lengua y Literatura de la Selectividad y cómo evitarlo

Elegir mal puede salir caro. Y no hablamos solo del contenido, sino también de la forma. Cada año, miles de estudiantes de Bachillerato cometen errores evitables en el examen de Lengua Castellana y Literatura, uno de los más temidos en la Selectividad. Aunque muchos preparan a fondo los contenidos teóricos y entrenan comentarios de texto, el fallo más habitual no tiene que ver con el conocimiento, sino con no entender bien el enunciado.

A pocos días de los exámenes, repasamos el error más común en esta asignatura y otros fallos frecuentes que pueden bajar notablemente la nota final. Conocerlos y evitarlos es casi tan importante como estudiar.

No responder las preguntas sobre el mismo texto

El examen de Lengua y Literatura suele dividirse en varias partes: análisis lingüístico, comentario de texto y cuestiones literarias. Lo normal es que se presenten dos textos diferentes (uno literario y otro periodístico, o de otro tipo) entre los que el alumno debe elegir solo uno para contestar las tres preguntas relacionadas con él.

El error más común —y también el más penalizado— es responder las dos primeras preguntas sobre un texto y la tercera sobre el otro. Esta confusión puede tener consecuencias fatales: aunque las respuestas estén bien hechas por separado, si no se han hecho las tres del mismo texto, la puntuación puede ser nula o muy baja.

Los profesores que corrigen lo advierten cada año: «No se puede cambiar de texto entre preguntas». Por tanto, antes de empezar, hay que leer bien el enunciado y dejar claro cuál de los textos se ha elegido. Una estrategia útil es subrayar o marcar el texto escogido al inicio del examen, para evitar errores en el desarrollo.

Otros errores frecuentes que te pueden costar puntos

Aunque no tan decisivos como el anterior, hay otros fallos que los examinadores penalizan de forma significativa y que conviene tener muy presentes:

No subrayar los títulos de las obras literarias. En las preguntas sobre historia de la literatura o autores, todas las obras deben ir subrayadas o en cursiva, nunca entre comillas. Es un detalle formal que muchos olvidan, pero que refleja dominio y corrección académica.

No justificar con ejemplos en el comentario de texto. Si en el análisis se mencionan recursos literarios (como metáforas, anáforas o hipérboles), es obligatorio citar fragmentos del texto que los ejemplifiquen. No basta con nombrarlos: hay que demostrar que se han identificado correctamente.

Usar la primera persona del singular. En ningún apartado del examen se debe redactar en primera persona (yo opino, yo creo, en mi opinión...). El comentario de texto y las respuestas literarias deben estar redactadas en tercera persona, con un tono objetivo y académico.

Faltas de ortografía. Aunque un error ortográfico puntual no invalida una buena respuesta, acumular faltas baja la nota considerablemente. Errores como tildes mal puestas, confusiones de «b» y «v», o de «s» y «c», pueden penalizar hasta un punto o más en algunos casos. Un repaso final antes de entregar puede marcar la diferencia.