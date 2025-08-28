Suscríbete a
ABC Premium

la opinión de Adriano

Cul-turismo

La atracción de Sevilla, su oferta hotelera, su clima e idiosincrasia han captado la atención de productores y organizadores de conciertos que no concebían el paso de grandes giras europeas por el sur de España

Adriano

Adriano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Apunten la ecuación: más turismo y más cultura, igual a cul-turismo. Y a Sevilla ya se le nota una musculatura cultural que no tenía:

A los que apuntan al turismo como artífice de todos los problemas de la ciudad hay que recordarles que esa actividad no sólo sostiene a sectores como la hostelería sino que ayudan al desarrollo de otros como el cultural y del espectáculo. La atracción de Sevilla, su amplia y variada oferta hotelera, su clima y su idiosincrasia han conseguido captar la atención de productores y organizadores de conciertos que hasta no hace mucho no concebían el paso de grandes giras europeas por el sur de España. Cada año la oferta va a más y además de festivales autóctonos, como 'Icónica', Sevilla atrae a grandes espectáculos musicales, teatrales y deportivos. Pero seguro que los mismos que se quejaban de que aquí no venía nadie a cantar se quejarán mañana del ruido.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app