El colapso de los juzgados de Sevilla lleva a fijar juicios en la primavera de 2029

La Administración de Justicia en Sevilla ya está señalando juicios para la primavera de 2029. O lo que es lo mismo, hay ciudadanos que ven cómo tendrán esperar, al menos, cuatro años para que los tribunales resuelvan su litigio. Este registro temporal, que ... no es un caso aislado, vuelve a poner en evidencia la situación de colapso en la que está instalada la planta judicial de la capital andaluza, cuyo déficit de personal dejó hace mucho de ser circunstancial para pasar a ser una cuestión coyuntural.

El Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla ha señalado para el 7 de marzo de 2029 el acto de conciliación y el juicio por una demanda por un accidente laboral, demanda que tuvo entrada en este órgano judicial el pasado mes de julio. Es decir, habrán pasado 1.324 días, o lo es que lo mismo tres años, siete meses y trece días desde que el abogado de este ciudadano interpusiera la demanda hasta la fecha fijada para la vista.

El Juzgado de lo Social número 9 de Sevilla, casualmente, también tiene señalado para el mismo día, el 7 de marzo de 2029, la revisión del grado de incapacidad permanente de un ciudadano en un litigio contra la Seguridad Social en materia de prestaciones.

Éstos son sólo dos ejemplos de la Justicia a largo plazo que padece la sociedad sevillana. Desde el Colegio de Abogados se hace una aproximación a la situación por jurisdicciones. Así, por ejemplo, en materia laboral, se da la circunstancia de que en función de en qué órgano recaiga el asunto podría haber diferencias siderales. El juzgado de refuerzo, que nació con una agenda de señalamientos a cero, está señalando a un mes vista, en cambio cualquier otro juzgado de la misma jurisdicción fija un juicio a dos o tres años.

Éstos arrastran un sobrecarga derivada de los años de la pandemia del coronavirus, según explica a este periódico Reyes Vila, juez decana de Sevilla, quien en una entrevista a ABC el pasado mes de febrero, cuando el calendario de señalamiento en lo Social iba por finales de 2028, ya calificó como «demencial» esos retrasos, porque, a su juicio, «la Justicia lenta no es justa».

En los juzgados de lo Penal, la agenda de señalamientos va, al menos, por un año, y en la Audiencia Provincial (secciones penales) entre un año y medio y dos años, aunque desde el Colegio de Abogados se precisa que la tónica general es de retrasos «considerables».

Otro dato que revela la carga de asuntos que soportan los juzgados de Sevilla se extrae de la agenda de señalamientos de los juzgados de Primera Instancia. Para los meses de octubre y noviembre la treintena de órganos judiciales existentes en la actualidad (incluyendo refuerzos) tienen señalados 2.800 juicios, según confirma la propia Reyes Vila.

En este sentido, la juez decana augura un empeoramiento de la situación en de los cuatro juzgados de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, que con la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia tendrán que asumir más competencias. Además de los asuntos de violencia de género, a partir de ahora llevarán las agresiones sexuales y trata de personas, lo que implicará una mayor carga de trabajo y el previsible colapso de dichos órganos. Hay una plaza de juez aprobada pero aún no está en marcha.

Para la juez decana, la planta de Sevilla es «manifiestamente insuficiente». Por su parte y cuestionado al respecto, el nuevo presidente de la Audiencia Provincial, Álvaro Martín, aseguró a ABC en una entrevista que la cifra que haría falta en la capital era «estratosférica», apuntando que el número ideal para lograr resultados sería no menos de cincuenta nuevas plazas.

La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía referente al curso pasado y pese a la oposición del presidente, Lorenzo del Río, recogía la necesidad de crear 57 nuevas plazas en la capital y los partidos judiciales. Pese a la petición de la Junta de Andalucía al Ministerio de Justicia, que dirige Félix Bolaños, para la creación de nuevas plazas en el territorio andaluz, desde el Gobierno central hacen caso omiso.

Poco o nada ayuda a aliviar la agenda de señalamientos en Sevilla que tres de cada diez juicios señalados se suspenden o no se celebran, lo que supone añadir más demora a la resolución de dicho conflicto judicial, según se desprende de la memoria del Alto Tribunal andaluz. Y otra vez aparece la jurisdicción Social como la más afectada, siendo en la que más suspensiones se producen, junto a los juzgados de lo Mercantil o lo Penal.