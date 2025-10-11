Suscríbete a
El colapso de los juzgados de Sevilla lleva a fijar juicios en la primavera de 2029

El día a día de la planta judicial de la capital, a caballo entre Palmas Altas, el Prado y la Buhaira, sigue dejando evidencias de un déficit estructural

Entre los meses de octubre y noviembre la treintena de Juzgados de Primera Instancia tienen previsto celebrar 2.800 juicios, más de 90 por magistrado

La advertencia de Reyes Vila, juez decana de Sevilla: «Vienen muchos cambios de mucho calado»

Álvaro Martín, presidente de la Audiencia de Sevilla: «Nos hace falta una cifra estratosférica de jueces para lograr resultados»

La Ciudad de la Justicia acogerá a finales de este mes los Juzgados de Primera Instancia de Sevilla
Jesús Díaz

La Administración de Justicia en Sevilla ya está señalando juicios para la primavera de 2029. O lo que es lo mismo, hay ciudadanos que ven cómo tendrán esperar, al menos, cuatro años para que los tribunales resuelvan su litigio. Este registro temporal, que ... no es un caso aislado, vuelve a poner en evidencia la situación de colapso en la que está instalada la planta judicial de la capital andaluza, cuyo déficit de personal dejó hace mucho de ser circunstancial para pasar a ser una cuestión coyuntural.

