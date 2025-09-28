Suscríbete a
ABC Premium

entrevista

Álvaro Martín, presidente de la Audiencia de Sevilla: «Nos hace falta una cifra estratosférica de jueces para lograr resultados»

Álvaro Martín acaba de tomar posesión de su cargo y advierte de que Andalucía anda por detrás de otras zonas de España en la calidad de este servicio público, «cuando no debería haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en España»

Pulseras antimaltrato: «Tuve casos de riesgo y uno se evitó gracias a un abogado»

«No me sorprendió la decisión del Tribunal Constitucional sobre los ERE, pero sí el contenido de su resolución»

Álvaro Martín en su despacho oficial de la Audiencia de Sevilla
Álvaro Martín en su despacho oficial de la Audiencia de Sevilla raúl doblado

Jesús Álvarez y Jesús Díaz

Álvaro Martín acaba de tomar posesión como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla y afronta el cargo con ilusión, a pesar de la situación de la Administración de Justicia en la capital andaluza con juicios que se señalan a dos o tres años ... vista y una «estratosférica» falta de jueces y de personal para atender en tiempo y forma su labor. En esta entrevista reflexiona sobre la politización de la Justicia y el diferente trato financiero que reciben algunas regiones españolas como Andalucía: «Es evidente que andamos un poco por detrás de otras y no debería haber en España ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda», dice.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app