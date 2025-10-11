La advertencia de Reyes Vila, juez decana de Sevilla: «Vienen muchos cambios de mucho calado»

La juez decana de Sevilla, Reyes Vila, augura meses «complicados» para la Administración de Justicia en la capital porque «vienen muchos cambios de mucho calado». De un lado, a final de este mes en curso arranca el traslado de 25 de los Juzgados de Primera ... Instancia a Palmas Altas, siendo la jurisdicción de mayor trasiego de documentación y que más afecta a la ciudadanía en general. De otro lado, el 1 de enero entra en vigor en la ciudad la Ley 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que supondrá una reforma «estructural» de esta administración. Estas dos transformaciones no ayudarán, a corto plazo, a aliviar la saturación y los retrasos de los tribunales.

El primer día del próximo año la planta judicial habrá visto como los 127 jueces de órganos unipersonales de Sevilla pasarán a formar parte del Tribunal de Instancia, que a su vez se dividirá en Secciones por jurisdicciones. Se conformará una nueva Oficina Judicial, con 1.300 funcionarios, para prestar servicio de forma conjunta al Tribunal de Instancia. La incertidumbre y el desconcierto impera actualmente los trabajadores de los juzgados por lo que viene.

La juez decana no ve con buenos ojos las prisas y la precipitación que se está exigiendo desde el Gobierno para poner en marcha esta ley, que es de fácil aplicación en partidos judiciales pequeños como los de la provincia, pero en Sevilla conlleva una dificultad mayor.

«Hay que ajustar todos los cambios en muy poco tiempo». Y sin medios. «No se ha dotado de medios personales ni económicos». Por ejemplo, se echa en falta una agenda de señalamientos electrónica que permita una gestión común de las vistas de todos los órganos. Uno de los problemas informáticos detectados.

Casi en paralelo, los Juzgados de Primera Instancia vivirán en pocos días su mudanza a la antigua sede de Abengoa, lo que incidirá en la dispersión de la planta judicial de Sevilla en dos ubicaciones muy distanciadas: Palmas Altas y el Prado-San Bernardo. Esto agrava el problema de los retrasos porque va a impedir la simultaneidad de juicios. Es decir, un abogado que tenga un juicio en Palmas Altas tendrá muy difícil acudir a otro después en el Prado, como ahora sí ocurre entre la Buhaira o Viapol y los juzgados de Instrucción o la Audiencia.

Con el traslado a Palmas Altas, a partir del día 27 de este mes, de 25 juzgados de Primera Instancia de Sevilla desde su ubicación actual en Viapol al edificio B de la actual Ciudad de la Justicia. Entrarán en funcionamiento en nombre. En el edificio A ya desarrollan su actividad 13 juzgados de lo Contencioso y cuatro de lo Mercantil, y cuatro juzgados de Primera Instancia.