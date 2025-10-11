Suscríbete a
La advertencia de Reyes Vila, juez decana de Sevilla: «Vienen muchos cambios de mucho calado»

El traslado a Palmas Altas de 25 de los Juzgados de Primera Instancia y la puesta en marcha el 1 de enero de los cambios de la planta judicial de la Ley de Eficiencia auguran meses «complicados»

El colapso de los juzgados de Sevilla lleva a fijar juicios en la primavera de 2029

Reyes Vila, junto a José Antonio Nieto y Álvaro Martín, en la última visita a Palmas Altas
Reyes Vila, junto a José Antonio Nieto y Álvaro Martín, en la última visita a Palmas Altas
Jesús Díaz

La juez decana de Sevilla, Reyes Vila, augura meses «complicados» para la Administración de Justicia en la capital porque «vienen muchos cambios de mucho calado». De un lado, a final de este mes en curso arranca el traslado de 25 de los Juzgados de Primera ... Instancia a Palmas Altas, siendo la jurisdicción de mayor trasiego de documentación y que más afecta a la ciudadanía en general. De otro lado, el 1 de enero entra en vigor en la ciudad la Ley 1/2025 de eficiencia del Servicio Público de Justicia, que supondrá una reforma «estructural» de esta administración. Estas dos transformaciones no ayudarán, a corto plazo, a aliviar la saturación y los retrasos de los tribunales.

