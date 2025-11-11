Suscríbete a
Citado este martes Antonio Tejado en el juzgado por el juicio en su contra por el asalto al chalé de María del Monte

Se trata de un breve trámite de apenas unos minutos para la notificación del auto de apertura de juicio oral y junto a él están convocados el resto de acusados a lo largo de la mañana

Tejado niega haber dado «información privilegiada» para asaltar el chalé de María del Monte y ve «lógico» que «dedujesen» que había una caja fuerte

Tejado afronta ya el banquillo por el asalto al chalé de María del Monte con una fianza de 639.726 euros

Imagen de archivo de Tejado en los juzgados
Imagen de archivo de Tejado en los juzgados MarÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESSS
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Antonio Tejado, sobrino de la famosa artista María del Monte, tiene una cita este martes a las 10.15 horas en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla. Y es que dicha instancia judicial le ha convocado a esa hora en concreto, para ... notificarle el auto emitido el pasado 31 de octubre, acordando abrir juicio oral en su contra y además respecto a otros diez encausados, por el asalto al chalé de la cantante y su pareja en agosto de 2023. De cara a ese juicio, recordémoslo, la Fiscalía reclama que Tejado sea condenado a 30 años de prisión, mientras la representación de María del Monte pide para él 28 años de cárcel.

