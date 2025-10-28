Suscríbete a
Antonio Tejado insiste en su inocencia en el asalto al chalet de su tía María del Monte

El letrado del sobrino de la cantante ha presentado un escrito de alegaciones pidiendo el archivo y sobreseimiento provisional de la causa contra él

Antonio Tejado en una imagen de archivo
Antonio Tejado en una imagen de archivo Víctor Rodríguez

Antonio Tejado sigue en la palestra judicial por el asalto al chalet de su tía María del Monte en agosto de 2023. Tras asumir que tendrá que sentarse en el banquillo tras ser reconocido como el 'autor intelectual' del plan para la ... consecución del robo, ahora a través de su abogado, Fernando Fernández Velo, ha insisitido en su inocencia.

