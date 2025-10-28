Antonio Tejado insiste en su inocencia en el asalto al chalet de su tía María del Monte

Antonio Tejado sigue en la palestra judicial por el asalto al chalet de su tía María del Monte en agosto de 2023. Tras asumir que tendrá que sentarse en el banquillo tras ser reconocido como el 'autor intelectual' del plan para la ... consecución del robo, ahora a través de su abogado, Fernando Fernández Velo, ha insisitido en su inocencia.

En el escrito de alegaciones presentado señala que contra él sólo hay meras 'conjeturas e hipótesis' policiales, según apunta Grupo Joly, pidiendo el archivo y sobreseimiento provisional de la causa contra él.

A principios de octubre la Fiscalía de Sevilla pidió para él un total de 30 años de cárcel, por el que no presentó recurso de apelación y deberá sentarse en el banquillo y ser juzgado por estos hechos, al igual que el resto de los acusados.

La fiscal del caso, Eva Mas, relató en sus conclusiones provisionales que Tejado sabía del «importante patrimonio» que podía tener la cantante en casa. Así, éste aprovechó la relación con el resto de la banda, aunque apuntaba que no conocía al líder de la misma para tramar un plan «para asaltar la vivienda familiar» de la cantante y la periodista, así como para llevarse cuantas joyas y dinero encontraran en agosto de 2023.

De igual modo, el plan de Tejado prosiguió y «fue estrechando lazos con su tía, ofreciéndose incluso para gestionarle la adquisición de un cachorro de perro en el que estaba interesada», visitando a su tía con una «frecuencia inusual».

La Fiscalía asegura que Tejado logró facilitar a los demás acusados información «precisa» de la vivienda para perpetrar el robo, como la estructura del chalet, la caja fuerte así como los moradores. Esto reafirma lo apuntado por el juez instructor de que el sobrino de la cantante fue el cerebro o autor intelectual.