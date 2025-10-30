Cita con la historia en la Universidad de Sevilla: dónde se vota y cuándo se conocerá el ganador de las elecciones a rector

La Universidad de Sevilla afronta este jueves una fecha histórica al celebrar las primeras elecciones por sufragio universal ponderado en sus más de 500 años de historia. A estos comicios para designar al nuevo rector o rectora de la institución están convocadas más de ... 70.000 personas entre estudiantes, profesores y personal de administración, que este 30 de octubre podrán depositar su voto en las urnas -antes pudieron hacerlo mediante el voto anticipado- para elegir al encargado de regir los destinos de una de las instituciones más importantes de la ciudad de Sevilla.

Siete personas aspiran a suceder a Miguel Ángel Castro en el despacho de la calle San Fernando, que ha ostentado el cargo durante 10 años. Entre los aspirantes hay tres ex vicerrectorres del equipo de Gobierno de Castro: Carmen Vargas, Manuel Felipe Rosa y Ana López. También se presentan Ángeles Gallego, que fuera directora del Centro de Formación Permanente de la US; José Luis Gutiérrez, decano de Odontología; Alfonso Castro, ex decano de Derecho y Pastora Moreno, catedrática de Periodismo. Tras una intensa actividad en la campaña electoral, con reproches cruzados entre las distintas opciones y la lucha por desmarcarse del continuismo de la actual gestión y erigirse como la opción del cambio en la US, las urnas decidirán desde hoy quién será el nuevo rector.

Candidaturas a rector/a de la US Carmen Vargas Catedrática de Microbiología y ex vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización en el equipo de Gobierno de Miguel Ángel Castro Ana López Catedrática de Psicología y ex vicerrectora de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad y Cooperación en el equipo de gobierno de Miguel Ángel Castro Felipe Rosa Catedrático de Ingeniería Energética, fue vicerrector de Transferencia del Conocimiento en el equipo de gobierno de Miguel Ángel Castro José Luis Gutiérrez Catedrático de Cirugía Oral y Maxilofacial, decano de la Facultad de Odontología y jefe del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del hospital Virgen del Rocío Alfonso Castro Catedrático de Derecho Romano y ex decano de la facultad de Derecho Ángeles Gallego Catedrática del Departamento de Administración de Empresas y Marketing, graduada en Medicina, fue la directora del Centro de Formación Permanente de la US Pastora Moreno Catedrática de Periodismo en la facultad de Comunicación

Lo primero que cabe reseñar es que es bastante complicado que este mismo jueves noche se conozca al inquilino del puesto vacante. Para que eso fuera así un candidato tendría que sumar más de la mitad de los votos sobre el resto de opciones, algo que ninguna de las candidaturas contempla. En tal caso, las dos opciones más votadas este 30 de octubre tendrán que ir a una segunda vuelta de las elecciones que se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre, donde será proclamada ganadora la candidatura más votada.

Cómo se vota en las elecciones

Los centros universitarios pertenecientes a la US acogerán en sus recintos las 81 mesas electorales para votar al nuevo rector, unas mesas que estarán compuestas por un presidente y tres vocales y que deben quedar constituidas a las ocho de la mañana. El horario de votación empieza a las 9 de la mañana y culmina a las 20 horas.

El votante se encontrará con las papeletas con los nombres de los candidatos y, una vez marcada su elección, la introducirá en un sobre con franjas de distinto color según el grupo al que pertenezca (naranja para el personal de los cuerpos docentes, profesorado permanente laboral, profesorado contratado doctor y profesorado colaborado; amarillo para el personal docente e investigador no permanente y personal investigador no permanente; verde para el estudiantado y sepia para el PTGAS).

Para votar el elector tendrá que llevar un documento acreditativo oficial como el DNI, tarjeta universitaria, carnet de conducir o tarjeta de residente extranjero; documento que será comprobado por la mesa antes de introducir el voto en la urna.

Recuento y resultados electorales

El período de votación para elegir al rector o rectora de la Universidad de Sevilla culmina a las 20 horas, momento en el que ya no se podrá votar físicamente. Entonces se introducirán los votos anticipados en la urna una vez comprobado que no se ha repetido el mismo ese mismo 30 de octubre presencialmente. El presidente irá extrayendo de la urna los sobres, los abrirá y leerá en voz alta el nombre del candidato votado hasta que se extraigan todos los sobres y se realice el recuento total de los votos y su registro en las actas correspondientes.

Una vez se reúnan los resultados de todas las mesas se llevará a cabo la ponderación de dichos votos según viene reflejado en los estatutos de la Universidad de Sevilla. Según esta norma, los porcentajes de ponderación del voto válidamente emitido por los distintos sectores de la comunidad universitaria serán los siguientes: el personal de los cuerpos docentes universitarios funcionarios y profesorado permanente laboral de la Universidad tiene un peso del 53 por ciento; el personal docente e investigador y personal investigador no incluido en el apartado anterior, el 7 por ciento; los estudiantes suman con sus votos el 30 por ciento; y por último, el personal técnico, de gestión y de administración y servicios, tiene un valor de su voto del diez por ciento.

Los resultados no se conocerán hasta bien avanzada la noche, una vez se sumen y ponderen los votos por cada candidato. Si alguno de ellos obtiene más de la mitad de los votos emitidos válidos este 30 de octubre, será elegido rector. En caso contrario, los dos más votados iniciarán una corta campaña electoral final los días 6 y 7 de noviembre para, el 10 del mismo mes, someterse al voto de la comunidad universitaria que, esta vez sí, elegirá a su nuevo rector por mayoría simple.