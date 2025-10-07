Suscríbete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Sevilla invertirá 300.000 euros para financiar las obras de Santa Inés y San Gregorio

Los trabajos estarán destinados a la rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario y de la fachada del convento mercedario anexo a la iglesia del Santo Sepulcro, respectivamente

Concluye la restauración de San Hermenegildo, que abrirá a final de año como sede de la Fundación Focus en Sevilla

Torre de la iglesia del Santo Sepulcro y San Gregorio
Torre de la iglesia del Santo Sepulcro y San Gregorio jUan Flores
Pepe Trashorras

Pepe Trashorras

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El convento de Santa Inés y la iglesia de San Gregorio recibirán nuevas ayudas municipales para sus labores de conservación. De esta manera, dentro de la línea de ayudas económicas concretas concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla para apoyar la conservación de ... bienes patrimoniales de carácter religioso, en el próximo Consejo de Gobierno se aprobarán los convenios que regulan dos nuevas aportaciones a estos dos templos del Casco Antiguo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app