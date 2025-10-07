El Ayuntamiento de Sevilla invertirá 300.000 euros para financiar las obras de Santa Inés y San Gregorio

El convento de Santa Inés y la iglesia de San Gregorio recibirán nuevas ayudas municipales para sus labores de conservación. De esta manera, dentro de la línea de ayudas económicas concretas concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla para apoyar la conservación de ... bienes patrimoniales de carácter religioso, en el próximo Consejo de Gobierno se aprobarán los convenios que regulan dos nuevas aportaciones a estos dos templos del Casco Antiguo.

Se trata de dos edificios que ya han sido objeto de subvenciones anteriores en la misma línea. En esta ocasión, la Gerencia de Urbanismo aprobará que el cenobio de la calle Doña María Coronel y la iglesia situada en la calle Alfonso XII sean beneficiarios de 72.881 euros y 128.990 euros cada uno. Estas cantidades irán destinadas a las obras de rehabilitación de la escalera del claustro del herbolario del monasterio y la fachada del convento mercedario anexo a San Gregorio, respectivamente.

En el caso del convento de Santa Inés, las labores forman parte de la tercera fase de las obras de rehabilitación de la escalera, un proyecto que ya ha contado con financiación del Consistorio previamente, si bien la comunidad de religiosas clarisas presente en el monasterio ha solicitado una nueva aportación municipal para terminar con la conservación del interior del edificio en esa zona en concreto.

La Gerencia de Urbanismo aprobará las ayudas económicas para ambos templos del Casco Antiguo

El convenio de colaboración entre ambas partes, cuya aprobación llegará en los próximos días, llega en respuesta a la mencionada solicitud. El presupuesto de Urbanismo para 2025 detalla una serie de subvenciones nominativas para la rehabilitación de este tipo de edificaciones entre las que está contemplada esta actuación en el emblemático convento situado junto a la parroquia de San Pedro.

La escalera del claustro del herbolario, que data del siglo XVI, conecta las galerías de la planta baja y de la planta superior de dicho claustro, siendo por tanto un elemento estructural determinante del convento, en concreto para poder restaurar las pinturas renacentistas de las galerías de la primera planta. Su deterioro ha provocado que permanezca clausurada actualmente. Cabe destacar que el monasterio está declarado Monumento Histórico-Artístico desde 1983, y posteriormente como Bien de Interés Cultural (BIC).

San Gregorio

La subvención aprobada para la iglesia del Santo Sepulcro y San Gregorio, por otro lado, recibe en esta ocasión la segunda aportación de las arcas municipales para financiar las obras de reparación de la fachada del convento mercedario anexo a la sede canónica de la hermandad del Santo Entierro. Las obras de la primera fase recibieron una subvención de 30.074 euros por parte de Urbanismo, a la que se suma esta segunda colaboración que posibilitará la ejecución de los trabajos de la segunda fase.