Las Atarazanas de Sevilla estarán otro año más en obras

La Fundación Cajasol invertirá 15 millones en rematar el proyecto: dos salas de exposición y un auditorio

Ya ha concluido la primera fase de la rehabilitación, acometida en los viejos astilleros desde diciembre de 2021

La fase bruta de la reforma de las Atarazanas ya ha concluido
La fase bruta de la reforma de las Atarazanas ya ha concluido
Rocío Vázquez

Rocío Vázquez

La obra de las Atarazanas acabará en 2026, probablemente a finales de ese año, poniendo fin a más de tres décadas de espera y cinco proyectos para rehabilitar el antiguo astillero y convertirlo en un «ágora cultural», en palabras del responsable de su controvertido ... plan arquitectónico, Guillermo Vázquez Consuegra.

Comentarios
0
