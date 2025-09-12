Acciona Cultura proyecta el centro cultural de las Atarazanas, que se dedicará a la historia de América

Las Reales Atarazanas de Sevilla, cuyas obras ahora encaran su recta final con la parte que le corresponde a la Fundación Cajasol como entidad que se encargará de su gestión cultural durante al menos 20 años, albergará un centro cultural sobre la historia ... de América. La entidad que preside Antonio Pulido invertirá 15 millones en la adecuación de este espacio, que incluye dos salas expositivas y un auditorio. Para ello, ha contratado a Acciona Cultura, que ya trabaja en el diseño de la musealización de los antiguos astilleros que se llevará a cabo tras la conclusión de las obras, previsiblemente, a finales de 2026.

Como ha podido saber este periódico, este espacio albergará una gran cantidad de actividades en torno a las relaciones de la ciudad con América, presentaciones de libros, conferencias y otras fórmulas para poner el acento en ese glorioso pasado.

Ya lo dijo la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía Patricia del Pozo justo hace un año cuestionada por la temática que se desarrollará en el llamado a ser gran centro cultural de la capital hispalense, apoyado en un arquitectura colosal y un contenido acorde a su historia: «Ellos lo tienen clarísimo -por Cajasol y es nuestro punto de vista también. Las paredes de las Atarazanas hablan y lo hacen de las relaciones con América, de aquel momento histórico en que Andalucía era el referente en el mundo del comercio internacional y con las Indias. Por tanto, el discurso natural es ese. Sin incorporarle ningún discurso expositivo, las Atarazanas hablan por sí solas», comentó la responsable del ramo bajo la que comenzaron las obras en diciembre de 2021.

Pero la última palabra la tenía Cajasol, que finalmente se decantó por proyectar la historia del continente hermano. En este sentido, durante un tiempo hubo cierta controversia sobre la posibilidad de que las Atarazanas, construidas en el siglo XIII, sirviesen como un museo de arte contemporáneo.