Suscríbete a
ABC Premium

Acciona Cultura proyecta el centro cultural de las Atarazanas, que se dedicará a la historia de América

La Fundación Cajasol invertirá 15 milllones en la nueva fase de las obras, tras la cual se acometerá la musealización del espacio

Las Atarazanas de Sevilla estarán otro año más de obras

Una de las fachadas de las Atarazanas, en la calle Dos de mayo
Una de las fachadas de las Atarazanas, en la calle Dos de mayo Manuel olmedo

R. V.

Las Reales Atarazanas de Sevilla, cuyas obras ahora encaran su recta final con la parte que le corresponde a la Fundación Cajasol como entidad que se encargará de su gestión cultural durante al menos 20 años, albergará un centro cultural sobre la historia ... de América. La entidad que preside Antonio Pulido invertirá 15 millones en la adecuación de este espacio, que incluye dos salas expositivas y un auditorio. Para ello, ha contratado a Acciona Cultura, que ya trabaja en el diseño de la musealización de los antiguos astilleros que se llevará a cabo tras la conclusión de las obras, previsiblemente, a finales de 2026.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app