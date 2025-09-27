Suscríbete a
'Aggiornamento' para el venerable Mañara

iglesia en sevilla

La eucaristía concluyó en una hora y se dio paso a la sesión de fotos con asilados y juntas de gobierno. Jubileo ganado, desafío lanzado

Misa del jubileo de las hermandades de la Santa Caridad de Sevilla y Marchena en la Catedral de Sevilla
Misa del jubileo de las hermandades de la Santa Caridad de Sevilla y Marchena en la Catedral de Sevilla Archidiócesis de sevilla
Javier Rubio

Javier Rubio

Misa Jubileo de las hermandades de la Santa Caridad

  • Templo: Catedral de Sevilla

  • Fecha: 23 de septiembre

  • Hora: 19:00 h.

  • Asistencia: lleno, en torno a 200 personas

  • Preside: monseñor Saiz Meneses

  • Ornato: ramos en el paso de la Virgen de los Reyes

  • Música: órgano y de la propia asamblea

El jubileo de las hermandades de la Santa Caridad de Sevilla y Marchena se convirtió en una ocasión para reafirmar el anhelo de ver al venerable Miguel Mañara (sin preposición entre el nombre y el apellido y sin tomarlo como antecedente del mito de ... Don Juan), que convirtió a la hermandad en «faro de misericordia» desde 1662, en los altares. Antes de la misa con que acogidos, hermanos, voluntarios y personal sanitario lucraron las indulgencias, se repartió una estampita con la siguiente oración a Mañara: «Dios y Señor mío, por aquella caridad tan heroica que infundiste en el corazón del venerable D. Miguel Mañara, te suplico me concedas la gracia de que renazca entre los católicos el mismo espíritu de fe, de humildad y amor que animó a tu fiel siervo, para que así como él se santificó en el ejercicio de estas virtudes, así nos santifiquemos todos y yo además consiga la gracia de… [pídase lo que se quiera alcanzar] cuyo favor confiado principalmente en tu divina bondad y en los méritos infinitos de Nuestro Señor Jesucristo. Amén». Si algún fiel obtiene el favor pedido, sírvase comunicarlo a la hermandad. Dios lo quiera.

