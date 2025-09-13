Suscríbete a
de la misa la media

Despierta, Utrera

Iglesia en Sevilla

La función principal del día de la patrona tiene un inconfundible aroma a genuina piedad popular

Misa en el santuario de Consolación de Utrera
Misa en el santuario de Consolación

  • Templo: santuario de Consolación (Utrera)

  • Fecha: 8 de septiembre

  • Hora: 12.30

  • Asistencia: lleno, más de trescientas personas

  • Presidencia: Joaquín Reina Sousa

  • Exorno: profusión de jarrones con varas de nardos

  • Música: Camerata Vocal Concertante de Huelva

Hay advocaciones tan íntimamente ligadas con el pueblo que las venera que llegan a ser indisolubles. Decir Consolación es decir Utrera. Por eso, el 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, una riada de devotos se acerca al santuario para ... venerar la popular imagen, rosa tempranera, la del barquito en la mano, como reza la plegaria de los Álvarez Quintero que cantó Enrique Montoya.

