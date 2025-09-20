Suscríbete a
iglesia en sevilla

Este hito hay que apuntárselo en el haber del oficiante, el sacerdote Pablo Morillo, que se atuvo de manera escrupulosa al misal y redujo la homilía a su mínima expresión para cumplir con el horario

¡Una función en menos de una hora!
Javier Rubio

Javier Rubio

Misa en la iglesia de Santa Catalina

  • Fecha: 14 de septiembre

  • Hora: 12.00 h.

  • Asistencia: lleno, unas 140 personas

  • Presidencia: Pablo Antonio Morillo Rey

  • Ornato: profusión de ramos de flores y doce cirios escoltando al titular de la hermandad

  • Música: capilla vocal y órgano

Completar una función solemne en menos de una hora, con procesión de entrada y salida además de veneración de la reliquia del Lignum Crucis, es algo digno de contarse. Y a eso vamos, porque hay tantas funciones que se alargan y se alargan… y no ... terminan nunca que ya es noticia que una eucaristía solemne con sus monaguillos, sus acólitos, sus golpes de incensario y sus ciriales arriba cuando manda el pertiguero se complete en 55 minutos de reloj. Bendito sea Dios.

