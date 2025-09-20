¡Una función en menos de una hora!

Completar una función solemne en menos de una hora, con procesión de entrada y salida además de veneración de la reliquia del Lignum Crucis, es algo digno de contarse. Y a eso vamos, porque hay tantas funciones que se alargan y se alargan… y no ... terminan nunca que ya es noticia que una eucaristía solemne con sus monaguillos, sus acólitos, sus golpes de incensario y sus ciriales arriba cuando manda el pertiguero se complete en 55 minutos de reloj. Bendito sea Dios.

Este hito hay que apuntárselo en el haber del oficiante, el sacerdote Pablo Morillo, que se atuvo de manera escrupulosa al misal y redujo la homilía a su mínima expresión para cumplir con el horario. En el debe hay que anotar que la ceremonia pareció en exceso encorsetada, sin ningún tipo de guiño a la hermandad o a la función que estaba celebrando de la Exaltación de la Cruz, que tal es su título canónico.

En la homilía, el oficiante se abrió de capa con una cita de San Agustín en la que conminaba a no apartarse de la cruz de Cristo porque es símbolo de la victoria sobre el pecado y la muerte. Prosiguió después con una analogía agustiniana de la cruz como un barco con el que navegar por el ancho mar de este mundo y de ahí saltó a las Lágrimas (titular mariano de la corporación) de la Virgen al pie de la cruz, en un giro inesperado de la prédica que se apartaba de la solemnidad del día para hacer memoria del Stabat Mater del día siguiente, 15 de septiembre. «Siempre hemos de tener en María el camino más recto para llegar hasta el Señor», dijo antes de citar a San Bernardo y dar por concluida la homilía, de menos de cinco minutos.

También fuera de lo común fue la interpretación al órgano de la Marcha Real en el momento de la consagración, costumbre antigua de la Iglesia española que la Segunda República trató de eliminar con multas a los párrocos en cuyas iglesias sonaba el himno y a la que la Instrucción General del Misal Romano dio la puntilla al establecer que en la naturaleza de las partes presidenciales «exige que se pronuncien con voz clara y alta, y que todos las escuchen con atención. Por consiguiente, mientras el sacerdote las dice, no se tengan cantos ni oraciones y callen el órgano y otros instrumentos musicales».

Y ya que hablamos de escuchar con atención, este cronista se aplicó cada vez que el celebrante hablaba desde la sede, pero no había manera. Tengo anotado que dijo algo sobre el aniversario de su ordenación sacerdotal a cargo de fray Carlos Amigo, pero no me atrevería a testificar lo que escuché porque ese micrófono daba una señal que lo hacía inaudible.

Exactamente lo que le pasó al amén de aclamación con el que acaba la plegaria eucarística, que quedó todo lo desvaído que puede imaginarse el lector. Otros gazapos sí se escucharon bien, como el amén con el que el propio sacerdote se cargó el embolismo tras el padrenuestro. Un despiste lo tiene cualquiera, tampoco seamos tiquismiquis, así que en honor a la brevedad de la celebración eucarística rematamos aquí nuestra reseña.