Prueban con éxito en personas una vacuna contra el tifus y la salmonella

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland han completado con éxito un ensayo clínico de una nueva vacuna diseñada para proteger contra la fiebre tifoidea y la Salmonella no tifoidea invasiva, dos causas principales de enfermedad y muerte entre ... los niños del África subsahariana.

La vacuna conjugada trivalente contra la Salmonella (TSCV), aún en investigación, combina azúcares de la superficie de Salmonella typhi y de dos cepas comunes de Salmonella enterica con proteínas que potencian la respuesta inmunitaria.

En este ensayo clínico de fase 1, aleatorizado y con placebo, 22 adultos sanos recibieron una dosis baja o alta de la vacuna, o un placebo. La vacuna demostró ser segura y bien tolerada, causando solo dolor leve en el sitio de inyección.

Todos los vacunados desarrollaron una respuesta inmunitaria fuerte frente a los tres componentes, mientras que los del grupo placebo no mostraron respuesta.

«Estos resultados son sumamente alentadores», afirma el investigador principal del estudio, Wilbur Chen. «Demuestran que la vacuna TSCV tiene el potencial de proteger a los niños en regiones donde tanto la fiebre tifoidea como la salmonela son endémicas y mortales».

La vacuna también tiene el potencial de proteger a cualquier persona contra las infecciones por Salmonella, una de las principales causas de enfermedades transmitidas por los alimentos. Cada año, las bacterias presentes en pollo y huevos crudos o poco cocidos, así como en productos agrícolas contaminados, causan millones de infecciones por Salmonella.

Los resultados mostraron que algunos participantes presentaban anticuerpos previos, indicio de exposición anterior a Salmonella, lo que pudo fortalecer su inmunidad. Aun así, los investigadores confían en que la vacuna sea eficaz en bebés y niños de zonas endémicas. La TSCV generó una respuesta inmunitaria fuerte y equilibrada, con anticuerpos duraderos incluso con dosis bajas, y activó glóbulos blancos que ayudan a eliminar infecciones. Estos resultados sugieren que podría brindar protección tanto intestinal como sistémica contra la Salmonella.

Los resultados se publican en 'Nature Medicine'.