La calidad del semen de los españoles desciende un 17% en los últimos cinco años

Un estudio de Instituto Bernabeu advierte de la disminución de la calidad del semen de los españoles, debido a alteraciones físicas, factores ambientales y el aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS), lo que impacta en la fertilidad masculina y, con ello, en las opciones de las parejas que buscan tener un bebé.

A partir del análisis de 8.000 muestras, Instituto Bernabeu ha identificado un descenso del 17% en el volumen de espermatozoides por eyaculación con respecto a la información disponible hace cinco años.

Asimismo, la investigación muestra que la morfología de los gametos masculinos ha empeorado, pues apenas un 1% de espermatozoides por muestra pueden ser considerados «normales», cuando hace menos de una década era el siete por ciento. El número de portadores de ITS también se ha visto incrementado.

Según apuntan los especialistas, la baja calidad seminal es un problema a nivel mundial. La concentración de espermatozoides ha disminuido en un 51 por ciento globalmente desde 1973. Este descenso ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a revisar sus estándares de calidad seminal, ya que la infertilidad masculina es cada vez más frecuente.

La directora científica de Instituto Bernabeu Biotech, Belén Lledó, ha asegurado que «más de la mitad de los candidatos a donantes que se rechazan por mala calidad seminal no cumple los criterios de la OMS».

Causas y recomendaciones

Entre las causas de esta disminución de la calidad seminal, se encuentran las alteraciones hormonales, inmunológicas, genéticas y ambientales. Respecto a las últimas, destacan la exposición a sustancias tóxicas como pesticidas, productos químicos industriales, el consumo de tabaco y drogas y algunos fármacos, como los destinados a paliar la caída de cabello o anabolizantes.

Para mejorar la calidad seminal, desde Instituto Bernabeu han apuntado la importancia de adoptar hábitos de vida saludable, como una dieta equilibrada, realizar ejercicio regular, evitar el consumo de sustancias tóxicas y reducir el estrés. En este punto, han aludido a estudios que reflejan que el uso prolongado de los ordenadores portátiles aumenta la temperatura testicular debido al calor que desprende el dispositivo.

Otro factor que afecta a la fertilidad y que va en aumento son las ITS, como la clamidia, gonorrea y virus como el herpes simple o el papiloma humano (VPH). Estas infecciones pueden generar inflamación en los órganos reproductores, dificultando la producción de espermatozoides sanos y afectando la fertilidad masculina.

A este respecto, Instituto Bernabeu ha registrado un aumento significativo de muestras de semen afectadas por ITS, pasando del 32 por ciento en 2019 al 42 por ciento en 2024. Un reciente estudio publicado en 'The Lancet' reveló que hasta el 30 por ciento de los casos de infertilidad por causas masculinas están relacionados con ITS no diagnosticadas o mal tratadas.