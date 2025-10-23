Vicente Vallés opina con crudeza sobre la situación actual de Carles Puigdemont: «Teme sufrir un descalabro electoral y ha dado orden de alejarse de Sánchez»

La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha rechazado que se levante la orden de detención del juez Llarena contra Carles Puigdemont mientras el órgano estudia y resuelve su recurso de amparo. Según el jefe del Ministerio Público ante el TC, Pedro Crespo, estimar esta ... medida supondría «un pronunciamiento anticipado» sobre el fondo del recurso: la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía.

La decisión de la Fiscalía del TC se produce en pleno órdago de Junts al Gobierno de Pedro Sánchez ante los incumplimientos de los acuerdos alcanzados y un creciente malestar en el seno de la formación independentista por el ascenso de Aliança Catalana.

En este sentido, Puigdemont ha convocado a su ejecutiva el próximo lunes en Perpiñán (Francia) para acelerar la decisión de romper o no con Sánchez. «Yo creo que el Gobierno no sienta bien a Cataluña, y en todo caso sí que sienta bien a Madrid y, por lo tanto, a Ayuso», ha dicho este jueves la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en 'Al Rojo Vivo' de La Sexta.

Mientras tanto, Sánchez ha asegurado que tiene la voluntad de cumplir todos los acuerdos firmados con Junts al inicio de la legislatura, aunque estos exigen «tiempo, dedicación y esfuerzos» y no todos dependen en exclusiva del Gobierno, según ha recordado.

A la espera de conocer en qué deriva finalmente el órgano de Junts al Gobierno, el presentador de 'Noticias 2' de Antena 3, Vicente Vallés, ha analizado la estrategia de la formación independentista y ha opinado sobre la situación actual de Puigdemont.

La opinión de Vicente Vallés sobre la situación de Puigdemont y Junts

«La amnistía a los independentistas catalanes se aprobó en mayo del año pasado. Esa ley fue pactada entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, a cambio de los siete votos de Junts para que Sánchez fuese investido presidente del gobierno», ha recordado Vallés en su monólogo.

No obstante, Puigdemont continúa fugado en Bélgica, ya que, ha explicado el periodista, «el Tribunal Supremo considera que uno de los delitos de los que se le acusa, el de malversación, no es amnistiable». «En algún momento, el Tribunal Constitucional decidirá si mantiene el mismo criterio que el Supremo o si lo modifica», ha explicado.

«La única posibilidad para ese cambio que propone Junts sería queuniera sus votos a los de PP y Vox en una moción de censura» Vicente Vallés Presentador de 'Noticias 2' de Antena 3

Además, Vallés ha apuntado a otro de los escollos a los que se enfrenta Puigdemont, en este caso, con Junts. «Ha comprobado en los últimos meses que los sondeos auguran una fuerte caída de su partido, debido a la subida de la ultraderechista e independentista Aliança Catalana», ha señalado, respecto a la formación liderada por Sílvia Orriols.

Junts estaría en una situación crítica si los sondeos están en lo cierto. Por ello, «el prófugo», como ha denominado Vallés a Puigdemont, «teme sufrir un descalabro electoral, que sería su final como líder político». Por ello, «ha dado orden de alejarse progresivamente de Pedro Sánchez», ha apuntado el periodista.

Según el presentador de 'Noticias 2' de Antena 3, Junts pretende dar un giro radical a su estrategia política con el fin de evitar la pérdida masiva de votantes. «Y ahora habla de la necesidad de un cambio», ha señalado, en relación a las palabras que pronunció este miércoles Nogueras en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

En este sentido, Vallés ha indicado que «la única posibilidad para ese cambio sería que Junts uniera sus votos a los de PP y Vox en una moción de censura». «Falta saber si Junts está dispuesto a dar ese paso», ha concluido.