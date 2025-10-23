Suscribete a
La gerente del PSOE declara en el Senado por el caso Koldo
El Capitolio acusa a Sánchez de romper con la OTAN y de «fortalecer a Hamás»

Vicente Vallés opina con crudeza sobre la situación actual de Carles Puigdemont: «Teme sufrir un descalabro electoral y ha dado orden de alejarse de Sánchez»

El presentador de 'Noticias 2' de Antena 3 ha analizado las razones detrás del giro político que ha dado Junts en las últimas semanas

Puigdemont cita a su ejecutiva el lunes en Perpiñán para acelerar la decisión de si rompen con Sánchez

Vicente Vallés opina sin rodeos sobre Koldo García tras negarse a declarar ante el juez: «Ha lanzado una insinuación que no es insignificante»

Patricia Marcos

Patricia Marcos

La Fiscalía del Tribunal Constitucional ha rechazado que se levante la orden de detención del juez Llarena contra Carles Puigdemont mientras el órgano estudia y resuelve su recurso de amparo. Según el jefe del Ministerio Público ante el TC, Pedro Crespo, estimar esta medida supondría «un pronunciamiento anticipado» sobre el fondo del recurso: la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía.

