Una trabajadora de un crucero explica cuánto dinero gana al mes por su trabajo en el barco: «Para mí vale la pena»

Se acerca el verano y en consecuencia las vacaciones de muchos trabajadores que podrán disfrutar de unos días de desconexión para recargar pilas y disfrutar del buen tiempo.

Durante el periodo estival es también común salir de viaje y muchos españoles deciden ir de crucero. Esta opción permite disfrutar de todas las comodidades de un hotel y despertar cada día en una ciudad diferente.

Mientras unos descansan otros tienen que trabajar para satisfacer las necesidades de todos esos viajeros. Aldi es una de esas personas que trabajan en un crucero y ha subido un vídeo a las redes sociales donde explica cuánto se cobra tras la pregunta de uno de sus seguidores.

Subraya que se trata de unos rangos en base a su experiencia y que no son cifras exactas sino aproximaciones. «No es 100% exacto y siempre va a depender del puesto y de la empresa», escribe.

Una trabajadora de crucero explica cuánto se gana

Ella no ha desvelado para qué naviera trabaja, pero sí ha dejado unos rangos en base a lo que le han contado personas del sector. «A mí me merece la pena», destaca. Además, añade que en el barco no tienen que gastar dinero en otras cosas.

Aldi es 'sport staff' y gana unos 2.300 dólares. Cargos como 'cruise staff', 'youth staff' o «gente que está en la parte técnica» también se encuentran en el mismo rango. Reconoce que los «trabajos que son más en restaurante, en limpieza y todo eso ganan menos», aunque la cifra se encuentra entre los 1.800 y los 2.000 dólares. En este grupo se incluye también al personal de fotografía

Al igual que hay puestos en los que se gana un poco menos, también los hay en los que se gana más: «La gente que trabaja de lo que es músicos, bailarines, cast... ellos llegan a los 3.000 dólares».

Asimismo, «los cargos más jerárquicos» como los 'manager' o los jefes de seguridad y oficiales llegan entre los 3.000 y los 4.000 dólares. Explica que si una persona quiere trabajar en un crucero, en cuanto pase el proceso de selección y sea contratada «en el mail aclaran cuánto ganan exactamente».

Respuesta a @gio35156 ¿Cuánto se gana trabajando en un Crucero? Me estuvieron preguntando mucho por esto así que hoy les cuento un poco. Les recuerdo que esto es en base a mi experiencia, y a lo que me comentan mis colegas. No es 100% exacto y siempre va a depender del puesto y de la empresa, pero pueden tener más o menos estos números de referencia. Si tienen más dudas dejenmela en comentarios. Gracias por apoyar mi contenido 🥰

Algunos usuarios han reaccionado al vídeo dando su opinión. Una persona considera que «es poco para no tener días libres». Asimismo, otra persona destaca que quienes «hacen las habitaciones» cogen muy buenas propinas.

En este sentido, una usuaria ha comentado que una naviera le ofreció un trabajo de ayudante de camarero con un sueldo de 1.100 dólares más propinas.