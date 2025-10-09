Trabaja como limpiador en Bélgica y explica cuánto dinero gana con un contrato a media jornada: «Puedes pasar de 1.200 euros a...»

Este es el dinero que se puede ganar en Bélgica trabajando como limpiador a media jornada
Rafa Rivera ha querido contar su experiencia laboral en Bélgica. En primer lugar, recalca que él es una persona que «no tiene trayectoria ni antigüedad». «Al final, esto pesa cuando te asignan un salario», sostiene.
A pesar de ello, Rafa ha conseguido un empleo como limpiador en casas. «Las empresas te ofrecen un contrato de media jornada, lo que equivale a 20 horas semanales. La hora se paga a 13,63 euros como mínimo. Esto son unos 1.000 euros mensuales y esta cantidad se ve incrementada a los 1.300 euros porque te dan bonos por movilización y otras cosas», explica.
El hondureño indica que este dinero no es suficiente para alguien que tenga a cargo una familia. «No te va a rentar», avisa. No obstante, si solo tienes que pagar tu habitación, tu comida y el transporte, sí.
Asimismo, Rafa comenta que cuando se termina el periodo de prueba, que son tres meses, te hacen un contrato indefinido. «Suelen aumentar las horas de trabajo y puedes pasar de 1.200 euros a 2.200 euros. Es un gran cambio», asegura.
