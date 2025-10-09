Trabaja como limpiador en Bélgica y explica cuánto dinero gana con un contrato a media jornada: «Puedes pasar de 1.200 euros a...»

Son muchos los ciudadanos que deciden mudarse de país. Uno de los motivos principales suele ser el trabajo. Y es que hay quienes piensan que fuera de sus fronteras van a encontrar oportunidad laborales mejores.

Bélgica se ha convertido en uno ... de los destinos más atractivos en los últimos años. Su ubicación y calidad de vida son factores que convencen a la población. Rafa Rivera es un hondureño que ha elegido este territorio para comenzar un nuevo camino. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok, el hombre explica que ha conseguido un trabajo de limpiador en casas y detalla cuánto dinero gana al mes.

Este es el dinero que se puede ganar en Bélgica trabajando como limpiador a media jornada Rafa Rivera ha querido contar su experiencia laboral en Bélgica. En primer lugar, recalca que él es una persona que «no tiene trayectoria ni antigüedad». «Al final, esto pesa cuando te asignan un salario», sostiene. A pesar de ello, Rafa ha conseguido un empleo como limpiador en casas. «Las empresas te ofrecen un contrato de media jornada, lo que equivale a 20 horas semanales. La hora se paga a 13,63 euros como mínimo. Esto son unos 1.000 euros mensuales y esta cantidad se ve incrementada a los 1.300 euros porque te dan bonos por movilización y otras cosas», explica. #buscartrabajo #migrantes_latinos #hondureñosenespaña ♬ original sound - Rafa Rivera 🇭🇳🇧🇪 @rafa.rivera24 Esto es lo que se gana limpiando casas en 🇧🇪 #latinoseneuropa El hondureño indica que este dinero no es suficiente para alguien que tenga a cargo una familia. «No te va a rentar», avisa. No obstante, si solo tienes que pagar tu habitación, tu comida y el transporte, sí. Asimismo, Rafa comenta que cuando se termina el periodo de prueba, que son tres meses, te hacen un contrato indefinido. «Suelen aumentar las horas de trabajo y puedes pasar de 1.200 euros a 2.200 euros. Es un gran cambio», asegura.

