«Me pidió que me quitara el sujetador y que me acostara»: una atleta denuncia a su exentrenador

La belga Hanne Maudens, bronce en heptatlón en el Mundial sub-20 de 2016, también acusa a su federación de ignorar las quejas

Hanne Maudens
Hanne Maudens RRSS

A. L. Menéndez

«La verdadera razón por la que me alejé del heptatlón, estuve fuera durante tanto tiempo y no competí en atletismo de alto nivel, es... (vacilante) que fui víctima de un comportamiento inapropiado por parte de mi ex entrenador, un nombre importante en el mundo ... del atletismo belga». Tan difícil y dura declaración la hace Hanne Maudes (28 años), una atleta belga que fue medalla de bronce en dicha modalidad (heptatlón) en el Mundial sub-20 celebrado en Bydgoszcz (Polonia).

