Salen a correr por los barrios «más chungos» de Barcelona y lo que dicen al pasar por sus calles levanta ampollas: «Solo he olido kebab»

Salen a correr por los barrios «más chungos» de Barcelona y lo que dicen al pasar por sus calles levanta ampollas

Dos jóvenes de Barcelona han desatado la polémica en redes sociales tras publicar un vídeo en el que aseguran estar corriendo por los «barrios chungos» de la ciudad. Bajo ese título, la influencer Mariona Pujol Merino y una amiga suya grabaron una ruta de siete kilómetros atravesando zonas que ellas mismas catalogan como «peligrosas», entre las que destaca el barrio de La Florida, en L'Hospitalet de Llobregat.

A lo largo del recorrido, las jóvenes comentan en voz alta sus sensaciones, con frases que muchos han tachado de clasistas o directamente ofensivas. Mariona afirma que no se sentía cómoda en algunos tramos, menciona que había «olor a kebab» y llega a decir que vio ratas. También asegura que algunos hombres les gritaron piropos, aunque esto no se escucha en el vídeo.

El revuelo ha sido tal que las protagonistas han terminado borrando el vídeo de sus perfiles. Pero ya era tarde. La pieza ya circulaba por X (antes Twitter), comentada por todo tipo de usuarios, desde anónimos hasta figuras mediáticas.

Una de las que ha reaccionado más rápido ha sido la periodista Carme Chaparro, que conoce bien la zona. «Soy de uno de los barrios y ciudades por las que han pasado. Decenas de miles de trabajadores honrados y empobrecidos construyeron L'Hospi y Collblanc», ha escrito en un tuit. Y remata con una frase que ha sido muy compartida: «Hay más honor en cada uno de sus habitantes que en cientos de tonterías como estas».

Dos pijas van a un barrio por debajo de Upper-Diagonal a correr para vivir una experiencia extrema !

También el periodista Iñaki López se ha sumado al linchamiento virtual con el siguiente comentario: «Soberana lección de ranciedad clasista». Muchos otros usuarios han seguido la misma línea. «Convertir un barrio obrero en vuestra experiencia inmersiva de riesgo, y encima estigmatizarlo, tiene telita», escribía uno.

La respuesta del alcalde de L'Hospitalet

El vídeo ha llegado hasta el Ayuntamiento de L'Hospitalet, y su alcalde, David Quirós, no ha tardado en responder. En su cuenta oficial ha colgado otro clip en el que planta cara a la polémica: «Soy de barrio y me siento orgulloso», arranca tajante.

«Algunas dicen que han descubierto La Florida corriendo. Que sean bienvenidas. Llevamos toda la vida disfrutando de la Flori», ironiza el alcalde. Frente a la visión estigmatizadora del vídeo viral, Quirós defiende el barrio como un lugar con historia, comercio local y una comunidad real. «Aquí no hacemos postureo. Aquí hacemos barrio, hacemos ciudad», asegura.

También saca pecho del talento deportivo local, citando a referentes como Paula Crespí, Omar El Hilali, Jordi Alba o María Vicente. «Lecciones de correr solo nos da nuestra campeona», sentencia, en alusión directa al tono del TikTok. En declaraciones a RAC1, el alcalde ha ido más allá y ha señalado que lo preocupante no es solo el vídeo, sino el eco que tiene. «Se está normalizando ser racista y clasista», advierte, y alerta del riesgo de alimentar discursos que —dice— «la extrema derecha aplaude».