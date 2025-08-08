La «descoordinación entre ministerios» pone en riesgo el inicio del reparto de menores de Canarias previsto para el lunes

El inicio del traslado de menores solicitantes de asilo desde Canaria a la península, previsto inicialmente para este próximo lunes, está en el aire. Fuentes del Gobierno canario, al término del horario laboral de los funcionarios de la administración autonómica y del Ministerio de ... Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el departamento que dirige Elma Saiz todavía no ha remitido a la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias las respectivas ordenes de traslado. En Canarias lo achacan todo a una «descoordinación total de los ministerios«.

Ayer jueves este periódico ya avanzó que, pese al compromiso del ministerio competente de iniciar el traslado de ocho de los más de mil niños solicitantes de asilo, el Estado no había iniciado los trámites para que esa reubicación se pudiera llevar a cabo.

Estas mismas fuentes aseguran que «tal cual está la cosa, los niños no salen el lunes«. Desde el Gobierno de Canarias, según indican a ABC, »se les ha requerido oficialmente«, al Ministerio de Migraciones, dicha documentación imprescindible para el viaje de los menores no acompañados. Pero, por ahora, añaden, »a menos que haya una respuesta del Estado« en las próximas horas los planes iniciales, compromiso del propio ministerio, no se podrán cumplir.

Fuentes de la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias relatan a este periódico que «nos han requerido a diez menores«, aunque el pasado lunes el Gobierno dijo que en el primer viaje saldrían ocho niños.

Pero no les han pedido el nombre de los educadores, un mínimo de dos, que les tendrán que acompañar en el avión. La identidad de estos dos profesionales es necesaria para gestionar su desplazamiento.

Las fuentes autonómicas lamentan también que no les han actualizado el momento exacto ni la hora de la salida, que debería ser el próximo lunes, tras cuatro meses de retraso y el incumplimiento por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez de dos autos del Tribunal Supremo.

Sin espacios disponibles

Hace más de cuatro meses que el Gobierno debería haberse hecho cargo del millar de menores solicitantes de asilo de Canarias. Pero con el objetivo de ganar tiempo, debido a que no se habían adecuado las instalaciones para su acogida, han ido dilatando los plazos. Llegando a incumplir varias órdenes del Alto Tribunal.

La razón de esa voluntad dilatoria, tal como relató este periódico, no es otra que la falta de espacios disponibles para la acogida de los niños que viajarán a la península.