Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet extiende el aviso por ola de calor «al menos hasta el jueves»

La «descoordinación entre ministerios» pone en riesgo el inicio del reparto de menores de Canarias previsto para el lunes

Fuentes del Gobierno canario han informado a ABC, este viernes por la tarde, que el Ministerio de Migraciones no les ha remitido la orden de traslado

El Gobierno no ha informado a Canarias de la identidad de los ocho menores que tendrá que trasladar el lunes a la península

El Gobierno iniciará el lunes el reparto de los menores solicitantes de asilo: solo saldrán ocho de Canarias

n menor atendido por la Cruz Roja en La Restinga (El Hierro)
n menor atendido por la Cruz Roja en La Restinga (El Hierro) EFE

Joan Guirado

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El inicio del traslado de menores solicitantes de asilo desde Canaria a la península, previsto inicialmente para este próximo lunes, está en el aire. Fuentes del Gobierno canario, al término del horario laboral de los funcionarios de la administración autonómica y del Ministerio de ... Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el departamento que dirige Elma Saiz todavía no ha remitido a la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias las respectivas ordenes de traslado. En Canarias lo achacan todo a una «descoordinación total de los ministerios«.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app