Roberto Brasero pone fecha al fin de las lluvias torrenciales en España e indica qué día suben las temperaturas: «Regresa la calma»

Se preveían abundantes lluvias y las 'alertas rojas' lanzadas por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Valencia, Castellón y Tarragona ya hacían pensar en que el episodio de este final de septiembre podía ser importante. Y así fue. En el sur de Cataluña, por ejemplo, algún municipio llegó a superar la acumulación de 300 milímetros de lluvia en 24 horas y en toda la Comunidad Valenciana se revivió el temor de vivir una nueva dana como la del año pasado.

Los meteorólogos empiezan a respirar mejor este martes después de que lo peor por el paso de lo que fue el potente huracán Gabrielle que llegaron a España haya pasado. Roberto Brasero, el popular hombre del tiempo de Antena3 y también de Onda Cero, habló precisamente este lunes en la radio de cómo iba a evolucionar meteorológicamente la semana y alertó del cambio que vendrá.

De hecho, este lunes el panorama tuvo dos escenarios muy distintos. Si bien todas las miradas estuvieron puestas en las zonas con riesgo por las lluvias torrenciales, en el resto de España la situación se preveía «tranquila, con sol incluso» y un tiempo más agradable.

Más alertas activadas

En todo caso, Brasero invitó a los ciudadanos de las provincias con alertas, y teniendo en cuenta los pronósticos que había para ese lunes, que evitaran las zonas inundables para minimizar riesgos. Además, aunque lo peor se esperaba precisamente para ayer, el hombre del tiempo dejó claro que «martes siguen las tormentas en el sureste de la península».

Lo mismo opinan desde la Aemet, donde para este martes hay varias alertas naranjas y amarillas activadas, en la Comunitat Valenciana, Comunidad de Murcia y Baleares. Con todo, a la vista de las predicciones, parece claro que la inestabilidad irá a menos y las temperaturas, poco a poco, irán siendo más altas en los días siguientes.

En esta misma línea, y aunque no quiso dar grandes detalles, Brasero sí que avanzó que «a partir del miércoles, regresa a la calma y volverán a subir las temperaturas». Como queda claro con las previsiones de al Aemet y de acuerdo con los mapas predictivos, no se ha decretado ni una sola alerta por climatología en todo el país.