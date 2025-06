La remota isla británica que está prohibido visitar: alberga una base militar y esconde un pasado oscuro

En un mundo globalizado, donde la mayoría de lugares están al alcance de la población, existen rincones que suponen un desafío para la presencia humana. Ya sea por su remota ubicación o porque sus características los hagan inhabitables, se trata de destinos inexplorados por el ser humano.

Sin embargo, existe una isla en la que no hay prácticamente presencia humana porque, directamente, no está permitida. Y es que el acceso a este lugar está restringido solo a personal militar y civil con autorización previa, debido a la presencia de una base militar secreta. No obstante, un periodista de la BBC pudo entrar recientemente a este atolón, aunque no pudo visitar este centro, y contar su experiencia.

Hablamos de Diego García, la única isla poblada de Chagos o Territorio Británico del Océano Índico (BIOT, por sus siglas en inglés), un archipiélago compuesto por unas 60 islas ubicado en medio del océano Índico, a mitad de camino entre África Oriental e Indonesia.

Diego García es una de las islas más remotas del mundo. Se encuentra a unos 1.600 kilómetros de la masa terrestre más cercana y su acceso es extremadamente difícil. No existen vuelos comerciales y son escasos los permisos que se conceden para embarcaciones.

Este atolón, de unos 60 kilómetros entre sus dos puntos más lejanos, es el arrecife coralino con la mayor superficie terrestre continua del planeta. La isla es un paraíso de impresionante vegetación y playas de arena blanca, rodeadas de aguas cristalinas.

Su ubicación, origen de una disputa geopolítica

Sin embargo, más allá de su evidente belleza, Diego García esconde una oscura historia. Su ubicación estratégica entre distintos continentes hizo que fuera valorada en la Guerra Fría. Hasta hace apenas unos meses, era la última colonia establecida por Reino Unido como parte del Territorio Británico del Océano Índico.

A pesar de pertener a Reino Unido, que se encargaba de su administración, en la práctica estaba operada por Estados Unidos, con quien el país británico tenía un convenio por el que permitía a la potencia establecer allí una base militar, una de las más importantes del país norteamericano fuera de su territorio.

Su ubicación estratégica para Estados Unidos ha permitido que, desde esta base militar, el país coordine sus acciones en las Guerras de Irak y Afganistán durante los años 90 y los 2000. Además, existen rumores persistentes sobre su uso como centro clandestino de la CIA. Aunque Reino Unido y EE.UU. lo niegan oficialmente, se ha confirmado que algunos vuelos de extradición aterrizaron allí, según apunta la BBC.

La influencia del país norteamericano en Diego García es evidente. El dólar estadounidense es la moneda aceptada en la isla y los enchufes eléctricos son estadounidenses. En cuanto a su población, es de entre 4.000 y 5.000 habitantes, según apunta la cuenta 'Un mundo inmenso', mayoritariamente militares de EE.UU. y británicos.

El pasado de Diego García está rodeado de oscuridad. Después de siglos en los que la isla estuvo poblada por esclavos que, a lo largo de generaciones, desarrollaron su propia cultura en la isla, Reino Unido realizó en 1967 un siniestro proceso de desalojo forzado de los chagosianos, quienes fueron llevados a otras islas como Mauricio o Seychelles.

Pese al dominio británico, la República de Mauricio, que obtuvo su independencia en 1968, reclamó su soberanía de las islas y buena parte de la comunidad internacional le dio la razón. En 2019, la Corte Internacional de Justicia consideró ilegal la administración británica y pidió su devolución a Mauricio.

Aunque Reino Unido ha defendido su soberanía desde 1814, en 2022 comenzó a negociar con Mauricio. El pasado 3 de octubre de 2024, el país británico anunció que cederá a Mauricio la soberanía de las islas Chagos, incluido el atolón de Diego García, aunque arrendará su base militar por 99 años.

