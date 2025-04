Un piloto con 35 años de experiencia explica cómo combate el jet lag después de un vuelo largo: «Lo mejor es...»

Viajar en avión permite recorrer, de forma rápida, largas distancias. Sin embargo, los vuelos largos conllevan distintos inconvenientes, entre ellos, el jet lag. Este fenómeno, también conocido como trastorno por disritmia circadiana, afecta a los viajeros que atraviesas rápidamente varios husos horarios.

El jet lag se produce cuando el reloj interno del cuerpo se desajusta debido a los cambios rápidos de husos horarios. Como resultado, las personas pueden experimentar fatiga, insomnio, dificultades para concentrarse, problemas estomacales y alteraciones en el estado de ánimo, según informa 'Mayoclinic'.

En un mundo cada vez más globalizado, donde los viajes intercontinentales son frecuentes, conocer las formas de minimizar el jet lag se vuelve esencial para mantener el bienestar y aprovechar al máximo el tiempo en el destino.

De esta forma, un piloto con casi 35 de experiencia ha señalado cuál es la forma más eficaz para evitar los síntomas del jet lag. Y es que, precisamente, los tripulantes de cabina y de vuelo deben afrontar este desfase horario de forma frecuente, con estancias, en ocasiones, de solo 24 o 48 horas en el lugar de destino.

Alfonso de Bertodano, comandante de Boeing 787 de Air Europa y también licenciado en psicología, ha desvelado la clave para evitar el jet lag. Al contrario de lo que muchos piensan, no se trata de dormir más.

Cómo combatir el jet lag después de un vuelo largo

En una entrevista en 'National Geographic', Bertodano cuenta cómo combate el desfase horario en viajes largos. «Cuando estamos 24 horas en destino, como puede ser algún país de Latinoamérica, no suelo cambiar de horario», señala.

De esta forma, el piloto pone un ejemplo: «Pongamos que llego a las 2:00 AM hora española, y aunque allí sean las 21:00, voy directamente a la cama. Duermo siete horas, y aunque sean las 4:00 AM hora local, me despierto».

En ese momento, explica Bertodano, en vez de dormir, desayuna, trabaja un rato y va al gimnasio. «Y cuando abren el buffet, aprovecho para hacer la comida principal, porque para mi reloj biológico, es la hora de comer al mediodía», asegura.

El piloto explica cómo se prepara para un vuelo nocturno: «Previamente dormimos unas horas para estar bien descansado en el momento del vuelo». De esta forma, señala, «cuando llego a España, tengo cansancio pero poco jet lag, que además del sueño, también implica tener trastornos digestivos y musculares. Mientras mantengas esas tres áreas acordes a lo que harías en tu lugar de origen, lo llevarás bien».

No obstante, todo cambia si el viajero tiene una estancia de varios días en su lugar de destino. «Tienes que acostumbrarte por lo que no queda otra que acelerar ese proceso», señala. En este sentido, asegura que una de las mejores formas para adelantar este proceso es el contacto social.

El piloto pone el ejemplo de un viajero que llega a España después de una semana en Argentina, con una diferencia horaria de entre cuatro y cinco horas. «Lo mejor es juntarte con personas a desayunar, comer, salir, hacer actividades, etcétera. Así vas a activar muchas funciones cognitivas que van a acelerar tu readaptación a nivel de sueño, de digestivo y muscular», explica.

Por el contrario, si la persona no realiza ninguna actividad, «te levantas cuando quieres y comes cuando tienes hambre», por lo que tardará muchos días más en combatir el jet lag y adaptarse al nuevo uso horario.