Suscribete a
ABC Premium

Reme Navarro, farmacéutica experta en 'skincare', sobre el sérum bótox que se vende en Mercadona: «Puede darnos un efecto al momento»

La experta ha analizado la formulación de este producto recién puesto a la venta

Álvaro Fernández, farmacéutico, sobre la importancia de esta parte del huevo que muchos quitan: «Es una señal de calidad»

Reme Navarro, farmacéutica experta en 'skincare', sobre el sérum bótox que se vende en Mercadona: «Puede darnos un efecto al momento»
Reme Navarro, farmacéutica experta en 'skincare', sobre el sérum bótox que se vende en Mercadona: «Puede darnos un efecto al momento» ABC

A. C.

Barcelona

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La creciente preocupación por el físico y la apariencia personal tiene varias causas. Entre ellas destacan las redes sociales y su constante exposición de cuerpos ideales pero también el aumento del valor que se ha empezado a dar a la juventud y ... a la belleza como símbolos del éxito y su bienestar. De aquí a que en los últimos tiempos estén al orden del día dietas, ejercicios y rutinas pero también nuevos productos que ayudan a estos objetivos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app