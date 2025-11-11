Reme Navarro, farmacéutica experta en 'skincare', sobre el sérum bótox que se vende en Mercadona: «Puede darnos un efecto al momento»

La creciente preocupación por el físico y la apariencia personal tiene varias causas. Entre ellas destacan las redes sociales y su constante exposición de cuerpos ideales pero también el aumento del valor que se ha empezado a dar a la juventud y ... a la belleza como símbolos del éxito y su bienestar. De aquí a que en los últimos tiempos estén al orden del día dietas, ejercicios y rutinas pero también nuevos productos que ayudan a estos objetivos.

En este sentido, la sección de belleza y cuidado personal de Mercadona es uno de los puntos de parada obligada para muchos. La cadena valenciana suele tener una amplia variedad de artículos a precios accesibles y su marca Deliplus, dedicada al cuidado facial, corporal y del cabello, estrena periódicamente productos innovadores y prácticos que en muchas ocasiones acaban volviéndose en virales.

Ahora el grupo liderado por Juan Roig lo ha vuelto a hacer y ha puesto a la venta un sérum facial de Deliplus que promete un efecto bótox y ser un corrector de arrugas. La novedad, que se empezó a ver hace un par de semanas en sus tiendas, se vende a unos seis euros y ha generado tanto revuelo que la farmacéutica Reme Navarro, experta en 'skincare' y cosmética, ha dado su opinión al respecto, en un vídeo en su TikTok (@remenavarro) que en menos de dos semanas se acerca ya a las 640.000 visualizaciones.

«No esperes resultados reales pero...»

Navarro, a la que estos días le han preguntado mucho por su opinión sobre este sérum de aplicación en casa, remarca que «es para todo tipo de pieles y asegura darnos un efecto rellenador de las arrugas, ideal para frente, entrecejo y patas de gallo» y da su opinión tras haber analizado la formulación de este producto que se vende con un dispensador con forma de jeringuilla.

La experta destaca que el sérum contiene acetil hexapéptido 8, «que es un péptido conocido por su capacidad de reducir las arrugas y las líneas de expresión sin necesidad de inyecciones». «También tiene glicerina, que puede ser útil para hidratar la piel, y otro activo es el pullulan, que es un polisacárido que da un efecto 'lifting' inmediato», añade Navarro.

@remenavarro Me lo habéis pedido y aquí lo tenéis. ¿Qué opino del nuevo producto B*T*X de Mercadona? 🤔 ¿Merece la pena? 👉🏻 en general su formulación no está mal, pero tampoco hace lo que promete. Puede darnos un “efecto Botox al momento” pero nada que ver con la t*xina b*tulinica inyectada. ¿Lo habéis probados? Contadme si os ha gustado ☺️ ♬ sonido original - RemeNavarro Skincare&Nutrition

«Mi opinión honesta es que la concentración de acetil hexapéptido 8 en este producto es baja», incide ella, que asegura que este producto viral «puede darnos un efecto bótox al momento por tener pullulan, pero no esperes resultados reales como el que te dan las inyecciones». Además, la creadora de contenido puntualiza que tampoco ve este sérum «como un sustituto de la rutina antiedad».

Por todo ello, la farmacéutica recomienda a quienes busquen productos para tratar las arrugas o las patas de gallo buscar «activos más potentes como puede ser el retinol, la vitamina C o péptidos pero con mayor porcentaje que tiene este».

Lejos de quedarse allí, Navarro reafirma su opinión por escrito. «En general su formulación no está mal, pero tampoco hace lo que promete. Puede darnos un 'efecto Botox al momento' pero nada que ver con la toxina botulinica inyectada», sentencia la experta. Más de 200 personas han aprovechado el vídeo para comentar si a ellos les ha funcionado o no este producto.