Álvaro Fernández, farmacéutico, sobre la importancia de esta parte del huevo que muchos quitan: «Es una señal de calidad»

Los huevos, que a día de hoy son uno de los alimentos con el precio más disparado, han sido siempre claves en la dieta mediterránea por sus valores nutricionales, ya que son una excelente fuente de proteínas, vitaminas y minerales. Además, se trata de ... un producto muy versátil en la cocina que permite consumirlo en múltiples platos, desde tortillas o ensaladas a postres.

Así, su popularidad es grande pero eso no quita que los huevos concentren múltiples dudas y mitos. Uno de los más comunes es saber cuántos se pueden consumir a la semana y cuántos son excesivos y y también se ha escuchado en múltiples ocasiones que aumentan el colesterol de forma significativa y eleva el riesgo de enfermedades cardiovasculares, algo no confirmado científicamente

También está extendido, y de forma errónea, que los huevos con cáscara rota son peligrosos o que las yemas rotas son síntoma de que no están sanos. Ahora Álvaro Fernández, que es uno de los farmacéuticos más virales de España, acaba de desvelar desde su seguido perfil de TikTok (@farmaceuticofernandez) otra particularidad en muchos huevos que no suele gustar y sobre lo que existe un gran desconocimiento y la publicación supera en sus primeras 24 horas las 2,4 millones de visualizaciones.

«No es esperma de gallo»

Álvaro enseña la parte blanca, que es como un hilito, y que a veces aparece flotando en la clara del huevo. «Esa cosa blanca que tienen los huevos no es esperma perdido de gallo, aunque pueda parecerlo, ni el cordón umbilical de su origen», ironiza el farmacéutico, antes de desvelar que eso se llama chalaza.

«Son dos estructuras en forma de cordón formadas por proteínas que mantienen a la yema suspendida en el centro del huevo», comenta el experto antes de desvelar que «sin ella, la yema no estaría en el centro de la clara, se chocaría con la cáscara, se mezclaría todo y el huevo no serviría para nada».

#farmaceuticofernandez #chalaza #huevo #alimentacion ♬ sonido original - Farmaceuticofernandez @farmaceuticofernandez 🔍 ¿Has visto esa parte blanca, como un hilito, flotando en la clara del huevo? ⚪ No es un fallo, no es un nervio y no tienes que quitarla. Se llama chalaza… y es una buena señal. 🧬 La chalaza son cordones de proteína que mantienen la yema centrada, como si el huevo llevara cinturón de seguridad. ✅ Y además: cuanto más visible es, más fresco está el huevo. ¿Es comestible? ✅ Totalmente. 💪 Es proteína pura. 🍳 No aporta sabor ni textura rara. 🧪 No es una vena, no es un embrión, no es nada extraño. Así que si la ves, no la apartes como si fuera algo raro. Es señal de frescura y puedes comértela sin problema. ¿Tú eras del team “¿esto qué es?” o ya lo sabías? Te leo abajo. #farmaceutico

Por todo ello, Álvaro avisa de que «en realidad es una señal de calidad: cuanto más blanca y mejor se ve, más fresco el huevo» y sentencia que «tranquilamente te la puedes comer». Así, añade que «es tontería quitarla» porque al hacerlo puedes acabar rompiendo la yema y no podrás hacer un huevo frito o recetas que requieren de yema y clara separadas.

«No es un fallo, no es un nervio y no tienes que quitarlo», reitera él por escrito, insistiendo que no es nada extraño y que su presencia es una buena señal. «Además: cuanto más visible es, más fresco está el huevo», incide el farmacéutico, que acaba remarcando que es proteína pura que no aporta ni sabor ni textura rara.

Más de 360 personas han comentado la publicación con distintas opiniones. Así, varios coinciden a confesar que les parece «repugnante» y que por eso lo quitan, mientras que otros preguntan directamente por otros detalles del huevo, como cuando sale con manchas rojas. Sobre esto no se dan muchos detalles pero sí que hay quien dice, sin dar argumentos científicos, que si hay mucha mancha roja mejor tirar el huevo.