Un venezolano residente en Madrid detalla los motivos por los que «no tiene precio» vivir en España

Una de las temáticas más recurrentes en TikTok es la de ofrecer detalles de la cultura de cada país a cargo de aquellos que se vieron obligados a emigar de su nación de origen.

Triunfan en la red social de vídeos los estadounidenses que alucinan con algunas costumbres españoles o las de españoles que han salido de nuestras fronteras en busca d eotra vida lejos de casa.

En este caso, el vídeo viral llega de la mano de un venezolano que reside en Madrid y que ha dedicado alrededor de cuatro minutos a detallar los motivos por los que está encantado en la capital de España.

El usuario @aliriocardona218, que acumula alrededor de 14.000 seguidores en TikTok, habla, para empezar, de los sueldos:

«Muchos dicen váyanse para España a ganar 1.200 euros, pero es que hay gente que gana más y otra que gana menos, depende de lo que hagas. Conozco de gente que gana poco más que 1.000 euros hasta 2.500», explica.

Una calidad de vida que «no tiene precio»

Lo que más le llama la atención, prosigue, son los beneficios a los que puedes acceder en España independientemente del sueldo:

«La gente piensa que yéndose a otro país que ganan más creen que van a reunir más dinero, pero no se dan cuenta que en España con ese sueldo de 1.200 euros tiene la salud, el transporte y casi toda la seguridad del mundo garantizada», explica, algo que, en sus palabras «no tiene precio».

«La gente no se da cuenta que cuando tú tienes trabajo en una empresa estás cotizando, estás asegurado y las empresas te añaden una mutua. Si a mi me pasa algo estoy asegurado, eso no tiene precio», insiste.

El 'tiktoker', que revela que se ha comprado un patinete para moverse por la ciudad y que también usa mucho el metro porque «conecta todo Madrid», se alegra por que tiene las tardes de los viernes libres en su trabajo.

«Salgo a la 1 de la tarde y tengo toda la tarde noche del viernes y el festivo, casi hasta me aburro. Eso no tiene precio. Puedo disfrutar con mi familia, trabajamos 40 horas yo y mi mujer y tenemos mucha libertad», detalla. Otro de los motivos por los que «cuando las personas tienen sus documentos y están estables no se quieren ir», dice, en referencia a otros inmigrantes en su situación.