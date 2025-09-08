Una profesora, muy clara sobre por qué la vuelta al cole es tan dura para los docentes: «No tenemos esa ventaja»

El inicio de septiembre supone un golpe duro para los trabajadores en España. Este mes significa para muchos tener que despedirse de las vacaciones definitivamente, un duro golpe al que no es fácil sobreponerse, especialmente durante las primeras semanas de regreso a la rutina. Para los más pequeños tampoco es plato de buen gusto, pues tendrán que afrontar la temida vuelta al cole.

El nuevo curso escolar supone también un quebradero de cabeza para los docentes que regresan a las aulas. En los días previos a que arranque las clases, entre el profesorado también aumenta el mal humor y las quejas a pesar del largo periodo de descanso con el que han contado durante la estación estival. Para algunos de ellos, este es todo un momento de estrés que complica la vuelta al trabajo mucho más que en otros sectores profesionales.

Ante este descontento creciente, son muchos los que responden, recordando que las vacaciones en el sector de la educación son mucho más largas y que pocos motivos pueden tener para criticar. A esta gente ha contestado ahora Raquel (@rrusa4 en TikTok), una profesora que ha aprovechado para explicar con contundencia en sus redes sociales los motivos detrás de las quejas de muchos educadores españoles antes de la vuelta al cole.

«Quiero hacer una reflexión docente. Ahora mismo estamos todos los maestros, todos los profesores, todos los que nos dedicamos a la educación, diciendo que en septiembre empezamos a trabajar y que nos da pereza», ha comenzado diciendo en uno de sus últimos vídeos, publicado en su cuenta de TikTok.

Una profesora, clara sobre por qué los docentes lo pasan mal durante la vuelta al cole

Ante estas quejas, mucha gente suele responderle que «llevan dos meses de vacaciones» y que «ya era hora de que trabajaran» tras el verano. Una contestación que, según ella, viene de no conocer un poco la compleja situación que tienen que atravesar los profesores: «Vengo a exponer por qué todo el personal docente, siempre que empezamos a trabajar en septiembre, tenemos este momento depresivo que es muy fuerte».

Esta maestra ha recordado que en el resto de trabajos, a pesar de tener menos días de vacaciones que en el sector de la educación, las tareas por hacer a la vuelta del verano son las mismas que antes de irte. «Sabes que a la vuelta te incorporas y que tu trabajo es el mismo de siempre. Nosotros no tenemos esa ventaja», ha manifestado.

Según cuenta, los profesores parten con una clara desventaja en este regreso a la rutina laboral: cada septiembre comienzan de cero. «Tenemos que empezar prácticamente todos los años como en una nueva empresa. A lo mejor has cambiado de centro, a lo mejor tus niños del año pasado ya no te tocan y tienes otro grupo nuevo...», ha lamentado la joven.

Para ella y otros compañeros de profesión, la llegada del mes de septiembre supone tener que volver a adaptarse al trabajo como si de un nuevo puesto de trabajo se tratara. «Al final todos los años estás iniciando un nuevo trabajo, aunque repitas centro o aunque no lo repitas», ha dicho Raquel con sinceridad en su cuenta de TikTok.

Así, la profesora española ha insistido en que este hecho de «volver a empezar» en casa curso escolar es lo que motiva las quejas del sector de la educación: «Eso es lo agotador, lo que nos molesta, lo que nos cansa y lo nos da depresión de volver a empezar», ha sentenciado.

Debate en los comentarios por las quejas de los docentes

Las explicaciones de esta educadora no han servido mucho a los internautas, que no han tardado en cargar contra estas quejas que, según indican, no están justificadas. «Pues que os den 15 días y así os cuesta menos arrancar», ha criticado uno de estos usuarios. Otro profesor, por su parte, ha lamentado las palabras de su compañera: «Soy docente y, de verdad, no digáis estas cosas que, como os escuche un albañil, nos van a apalear».

No obstante, muchos se han posicionado del lado de Raquel, recordando que los profesores comienzan el curso «a ciegas»: «Tienes toda la razón, y sin saber qué horario te va a tocar, ni qué tutoría, ni qué grupos. Vas a ciegas y si eres interina, ni te cuento. Es un vilo constante, no sé qué trabajos tienen eso aparte de los sanitarios», sentenciaba otra docente en los comentarios.