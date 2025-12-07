Muestran el mapa de evolución de salarios en Europa en los últimos 30 años y los datos hablan por sí solos: «¿Por qué no admiten que fue un error?»

El mercado laboral en España se ha sometido siempre a un debate que trasciende los datos del paro. Sin embargo, los analistas también hacen con frecuencia mención a la productividad de nuestro país, así como a los salarios. Estos últimos han sufrido especialmente ... el aumento de la inflación en los últimos años: ya no se compra lo mismo con la misma cantidad de dinero hace un lustro que en la actualidad.

Un usuario de la red social 'X' ha mostrado un mapa de la evolución de los salarios en términos reales en los últimos 30 años y los datos de España no son positivos.

Los datos de ese mapa, como ha podido comprobar ABC, proceden de los últimos datos disponibles publicados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No obstante, hay que matizar que se trata de los salarios reales una vez descontado el efecto de la inflación.

Los datos corresponden a la variación entre 1994 y 2024 y, en este sentido, hay que tener en cuenta que la OCDE durante los años en los que la peseta era todavía la moneda oficial en España hace una correlación en lo que sería el valor de esa cuantía con el valor del euro en 2024.

Según la definición de la organización: «Los salarios anuales promedio se calculan dividiendo la masa salarial total basada en las cuentas nacionales por el número promedio de empleados en toda la economía, que luego se convierte en unidades equivalentes de tiempo completo aplicando la relación entre el promedio de horas semanales habituales por empleado a tiempo completo y la de todos los empleados». Esto, explican, ayuda a evaluar el nivel general de ingresos de cada economía.

El concepto de 'salario en términos reales' implica el verdadero poder adquisitivo de un sueldo, una vez descontada la inflación y el aumento de precios.

En España apenas ha aumentado el salario medio real

Así, según estos datos, el salario en España en términos reales en 1994 (confome a los euros de 2024) sería de 32.157 euros de media, mientras que en 2024 el salario medio real fue de 33.044. Así, el incremento en 30 años ha sido de solo un 2,76%.

El caso de Italia también es muy significativo ya que en este país la evolución de los salarios reales medios fue tan solo del 0,48%, siendo el único país con peores datos que los de España. Por contra, otros países del entorno como Portugal o Francia han experimentado una evolución mucho mayor: 21,2% el primero y 28,4% el segundo. En Alemania crecieron un 28,4% y en Grecia un 22,5%. Es llamativo también el aumento en los países del este, algunos por encima del 100%.

Eye-opening change in real wages from 1994 to 2024 (%).



Just look at Italy and Spain: three lost decades. What were politicians smoking when they introduced the Euro there? Why don’t they admit it was a mistake? pic.twitter.com/syPKPIvmAD — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) December 3, 2025

El usuario que ha compartido en los últimos días el gráfico destaca que los datos implican un «cambio revelador en los salarios reales entre 1994 y 2024». Señala además el caso de España e Italia -quienes tienen las peores cifras- y afirma que en ambos países han sido «tres décadas perdidas».

Asimismo, pone en duda la verdadera utilidad del euro en ambos países. «¿Por qué no admiten que fue un error?», se pregunta. No obstante, no aporta más análisis que una foto fija sin más datos para abordar un caso más complejo en las que hay que analizar, por ejemplo, cómo respondió cada moneda en épocas de inflación.