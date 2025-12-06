Un español que vive en Estados Unidos, sin palabras por las preguntas que le hacen allí de nuestro país: «Dadles un libro»

Existe el extendido tópico de que los estadounidenses saben poco de geografía. Esto se debe, en parte, a que su sistema educativo prioriza la geografía nacional, dada la amplitud y diversidad del territorio, lo que en ocasiones puede dar lugar a toda clase de ... situaciones divertidas o casi ridículas.

De ello se ha dado cuenta el usuario de TikTok @marcoovaldes_, un español que e ha ido a estudiar un año a Estados Unidos y se dedica a compartir su día a día en redes. En uno de sus vídeos más recientes, el joven hace el ejercicio de puntuar del uno al diez (en grado de coherencia) algunas de las preguntas a las que se ha enfrentado.

La primera de todas admite que es floja: '¿Qué idioma se habla en España?'. Sobre esta pregunta, Marco explica que es la que más se repite con diferencia, y que lo peor es que la mayoría de sus compañeros dan clases de Español como segunda lengua. Por todo esto, la puntúa con un 3/10.

La segunda puede llegar a ofender a algunos: '¿Comes muchos tacos?'. Sobre esta pregunta, el joven explica que no le queda otra que puntuarla con un 2/10, pues confundir España y México es algo tan ridículo como por desgracia común en el país yanki.

Para la tercera ni siquiera hay palabras: '¿Dura el día en España 24 horas?'. 1/10 y pasamos a la siguiente, que sin ser tan rematadamente estúpida, también tiene lo suyo: '¿Es la Reina Isabel quien reina en España? ¿O en Europa?'. Visto lo visto, al joven no le queda más remedio que ponerle un 8/10.

Después de estas preguntas que, francamente, marean, todavía quedan joyas del estilo: '¿Está España en Sudamérica?' (3/10), '¿Utilizáis coche en España o sólo os movéis en barco?' (6/10), '¿Habías probado antes la pizza?' (2/10), '¿También tenéis 12 meses y cuatro estaciones?' (1/10) o '¿Hay gente gorda en España?' (9/10).

Reacciones en los comentarios

El vídeo de @marcoovaldes_ ha alcanzado cierta repercusión y a fecha de esta publicación acumula nada menos que 44.000 'me gusta' en TikTok. Como suele suceder en estos casos, cientos de usuarios han acudido a la sección de comentarios para debatir sobre diferentes aspectos de la publicación.

«La gente en EE.UU. literalmente piensa que solo están ellos en el mundo», «Por favor, que alguien me diga que en USA tienen una broma colectiva de hacerse los tontos», «Necesito irme de intercambio y que me hagan esas preguntas» o «¿Tan difícil es entrar en Harvard?», son algunos de los comentarios más destacados.