Una española que vive en Noruega explica la ayuda para estudiantes que ofrecen en el país: «No tienen problema»

Una española que vive en Noruega explican la ayuda para estudiantes que ofrecen en el país

Cada vez más jóvenes españoles optan por realizar sus estudios universitarios lejos de casa, buscando una experiencia que les enriquezca tanto a nivel académico como personal. En este contexto, los países nórdicos son una opción atractiva debido su calidad educativa, el acceso a programas en inglés y un entorno seguro y propicio para el aprendizaje.

Además, durante los últimos años los distintos gobiernos de Escandinavia han facilitado el acceso a múltiples becas de estudios para atraer y facilitar la vida de quienes decidan vivir una experiencia académica en la región. Así lo explica en uno de sus últimos vídeos la usuaria de TikTok @carlanebulosa, una española que vive en Noruega y se dedica a compartir en internet diferentes aspectos de ese país.

En la publicación, Carla explica que para combatir la despoblación de algunas zonas, el gobierno de Noruega facilita una serie de ayudas a aquellos estudiantes que decidan cursar un año académico allí. Según cuenta la usuaria, la beca se recibe en forma de tarjeta canjeable en varios comercios de la zona, de manera que el gobierno se asegura de que se gasta allí.

Ayudas de hasta 620 euros

De este modo, Carla pone el ejemplo de una joven llamada Guro que recibió 450 euros por «solo» empadronarse en el municipio de Volda, de algo más de 6.000 habitantes. Otro ejemplo de esto es el municipio de Drammen, de 66.000 habitantes, que lidera el ranking de ayudas con una beca de 620 euros.

Además, la usuaria menciona una serie de municipios que permiten a los estudiantes utilizar el transporte público de forma gratuita durante un año. Algunos casos citados son las poblaciones de Alesund, Horten, Molde, Grimstand y Kristiansand.

Por último, Carla destaca que las ciudades grandes de Noruega, como Oslo, Bergen, Trondheim o Tromso no cuentan con esta clase de ayudas, precisamente para fomentar el desplazamiento a núcleos más pequeños. Además, asegura que lo mejor de estas ayudas es la facilidad para acceder a ellas, prácticamente sin papeleo: «Sólo debes informar al municipio en cuestión de que te has mudado allí».