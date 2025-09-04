Una estadounidense recorre todos los países del mundo y para ella este es el mejor para vivir: «Quería un estilo de vida más relajado»

Viajar es una de las experiencias más enriquecedores que una persona puede vivir. Más allá del simple placer de descubrir paisajes, culturas y sabores, visitar otros lugares te permite abrir la mente, romper prejuicios y ver una realidad muy diferente de la conocida hasta ahora.

Cada destino ofrece la oportunidad de aprender algo nuevo. Desde idiomas hasta costumbres locales. Esto es algo que confirma Gina Morello, una estadounidense que tomó la decisión de recorrer todo los países del mundo. «Mi motivación no era tachar territorios de una lista ni coleccionar sellos en el pasaporte. Mi interés surgió de una auténtica pasión por el buceo. Con el paso del tiempo, me fui fascinando cada vez más por la diversidad de culturas y personas. Viajar se convirtió en mi pasión y profesión», explica.

Algunos de las naciones que más le llamaron la atención fueron la India y Vietnam. La mujer indica que también pasó largas temporadas en Etiopía, Arabia Saudita y Pakistán. «Pude comprender y apreciar distintas perspectivas y desarrollar una mentalidad abierta», asegura.

Sin embargo, Gina sintió una conexión muy especial con uno de los países que se topó durante su aventura. Tanto es así que abandonó Estados Unidos para inciar una nueva etapa allí.

El mejor país del mundo para vivir, según la estadounidense

Tras dar la vuelta al mundo, Gina se dio cuenta de que su sitio ya no era Estados Unidos. «Quería un estilo de vida más relajado. Un lugar donde mis valores fundamentales no solo fueran aceptados, sino también adoptados. Quería una cultura que priorizara un equilibrio saludable entre el trabajo y el espacio personal, que estuviera menos impulsada por el consumismo, donde me sintiera más segura y donde la atención médica y los seguros fueran más asequibles», señala.

Finalmente, la estadounidense se decantó por Portugal. «Su ritmo de vida tranquilo, combinado con su clima templado y soleado y su activa cultura al aire libre, fueron un gran atractivo», declara.

La mujer, en concreto, destaca Lisboa. «Me encantó la hospitalidad de los lugareños, la importancia de la conciliación laboral y personal, el acceso a la naturaleza, la disponibilidad de alimentos frescos y la facilidad para caminar por la ciudad», concluye.