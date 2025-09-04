Se arrepiente de haberse hecho tatuajes y avisa: «Haced caso a vuestra madre»

Marcarse la piel ya no es un símbolo de rebeldía como antaño, ahora es un accesorio de moda que llevan famosos, futbolistas, influencers o distintos vecinos de tu barrio. España ocupa el sexto lugar en realización de tatuajes a nivel mundial, según datos aportados por el sector, aunque el 60% se arrepiente y acaba borrándolo cinco años después de habérselo hecho.

Estrellas, corazones, animales y flores suelen ser los tatuajes más habituales. También son populares las citas y frases inspiradores, a menudo en tipografías creativas, que permiten una expresión personal profunda.

Otros diseños frecuentes son las alas, los símbolos celtas, las calaveras y los diseños geométricos o minimalistas. Todos deben estar bien pensados antes de hacerlos para no lamentarlo posteriormente y recurrir a la cada vez más usada tecnología láser al arrepentirnos, una tendencia al alza según expertos del sector.

Algo que parece buena idea en un momento determinado puede no serlo con el paso del tiempo. «Hacerle caso a vuestras madres cuando os dicen las cosas», comienza diciendo Paula - cuyo usuario en Tik Tok es @compaartiresdeguapas.

La creadora de contenido en una de sus últimas publicaciones realiza un vídeo en el que cuenta que se arrepiente de algunos de sus tatuajes en los brazos. «A saber cuánto dinero me tengo que gastar ahora», lamenta.

En la grabación, con más de 17.000 'me gusta' sostiene que pese a ser parte de su vida, ahora mismo «no encajan conmigo». Eso sí, no se muestra en absoluto en contra de los tatuajes pero llama a la reflexión sobre la edad de hacérselos.

No hay una edad mínima recomendada para el primer tatuaje

Cabe recordar que no hay una edad mínima legal universal para tatuarse; la edad ideal es aquella en la que se tiene madurez para tomar una decisión permanente y se puede asumir la responsabilidad, teniendo en cuenta que el cuerpo y las modas cambian

«Hay que ser conscientes porque esto está en tu piel para siempre; yo la semana que viene tengo cita y seguro que me gasto 1.000 euros», dice Paula, que ahonda en que si de verdad le hubiera gustado tanto ese tatuaje seguro que hubiera esperado un tiempo, y «ahora a pagar las consecuencias».