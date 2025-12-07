Un mecánico de la ITV muestra cuál es el vehículo indestructible de España: todos están de acuerdo

En la actualidad, el desarrollo tecnológico avanza a una velocidad vertiginosa, y con él, la producción de bienes de consumo se ha multiplicado. No obstante, pese a los notables progresos en el ámbito del diseño y la fabricación, muchos usuarios perciben que la vida útil ... de los productos modernos ha disminuido de forma evidente respecto a los de épocas anteriores. Aquellos artículos que antes se elaboraban para perdurar décadas, hoy parecen concebidos con un final previsible, alimentando así un círculo de consumo rápido y continuo.

Este fenómeno se aprecia de manera especial en el sector del automóvil, donde la sofisticación de la tecnología no siempre va acompañada de una mayor durabilidad. Ante este panorama, Pedro Bastida, técnico de la InspecciónTécnica de Vehículos (ITV) y conocido en redes sociales como itvdeltiktok, compartió un vídeo en el que expone, según su experiencia, cuál considera el vehículo más resistente de España.

Con un estilo cercano y entusiasta, Bastida presenta un auténtico clásico de las carreteras españolas: la Citroën C15. «Esta furgoneta es eterna, simple, ligera y fabricada con materiales de calidad», afirma mientras muestra una unidad que parece desafiar el paso de los años sin grandes deterioros.

La Citroën C15, uno de los modelos más vendidos en España durante las décadas de 1980 y 1990, dejó una marca profunda por su robustez y fiabilidad. Bastida resalta su excelente fabricación, asegurando que «fue un vehículo pensado para durar; quien compró una entonces probablemente aún la mantiene y con menos averías que un coche nuevo de 2020».

En el vídeo, el mecánico destaca las virtudes del diseño al calificarla como «una furgoneta muy sencilla pero increíblemente resistente» y subraya que «rara vez presenta fallos».

Además, describe el modelo como una muestra de ingeniería sólida: «Mirad como está esta unidad, que la verdad sigue funcionando, está todo en su sitio, vemos que las piezas son de un tamaño bastante contundente para el peso y la potencia que tiene. Es decir, está muy bien construida, sigue funcionando y la verdad que todo es de hierro, no hay nada de plástico. No hay nada que se pueda romper a corto plazo. Está todo diseñado y fabricado para durar el máximo tiempo posible sin romperse y sin dar ningún tipo de problema».

Un vehículo diseñado para durar

Finalmente, Bastida destaca aspectos como la suspensión trasera, que describe como «muy dura, muy resistente y muy eficaz», y concluye asegurando que estos elementos permiten que la C15 continúe funcionando sin problemas incluso después de tantos años. «Es un coche sencillo, pero hecho para durar», sentencia, justificando por qué lo considera prácticamente indestructible.