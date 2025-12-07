Suscribete a
ABC Premium

Un mecánico de la ITV muestra cuál es el vehículo indestructible de España: todos están de acuerdo

En la industria automotriz actual la complejidad tecnológica de los coches modernos no siempre se traduce en longevidad

Lo que antes se construía para durar una vida, hoy parece estar diseñado con una fecha de caducidad programa
Lo que antes se construía para durar una vida, hoy parece estar diseñado con una fecha de caducidad programa Instagram

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la actualidad, el desarrollo tecnológico avanza a una velocidad vertiginosa, y con él, la producción de bienes de consumo se ha multiplicado. No obstante, pese a los notables progresos en el ámbito del diseño y la fabricación, muchos usuarios perciben que la vida útil ... de los productos modernos ha disminuido de forma evidente respecto a los de épocas anteriores. Aquellos artículos que antes se elaboraban para perdurar décadas, hoy parecen concebidos con un final previsible, alimentando así un círculo de consumo rápido y continuo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app