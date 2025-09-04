Mercadona busca personal para trabajar cuatro horas al día en Atención al Cliente con sueldos de 1.100 euros

Mercadona busca personal este mes de septiembre para trabajar en la sección de Atención al Cliente Online (ACMO), para el que ofrece contrato fijo de 20 horas a la semana y una retribución mensual bruta que puede alcanzar los 1.140 euros, en función de la experiencia de los candidatos.

Según especifica la cadena de distribución en su portal de empleo, actualmente busca profesionales «comprometidos y con talento» para «fortalecer» el equipo, a los que ofrecen un «entorno de trabajo desafiante, oportunidades de desarrollo profesional y la posibilidad de contribuir al éxito de nuestro equipo de Atención al Cliente».

Para este puesto, que se oferta en la ciudad de Valencia entre otras ubicaciones que se pueden consultar en la página web de Mercadona, la empresa presidida por Juan Roig ofrece formación continua y crecimiento profesional, buen ambiente de trabajo y seguridad laboral, estabilidad y cultura de equipo y servicio médico propio.

En cuanto a los requisitos, Mercadona exige una formación basada en estudios mínimos en grado medio, superior y/o bachillerato y valorará la experiencia previa, el buen nivel de español e inglés, un excelente nivel de redacción y la capacidad de comunicación, además de poseer carné de conducir y vehículo propio.

Por lo que respecta al sueldo, Mercadona aclara que el puesto, a 20 horas semanales, tiene una retribución anual en función de la experiencia entre los 10.112 y 13.682 euros. Las funciones del empleado serán dar soporte a las incidencias de los clientes en sus compras online a través de llamada, email y chat, así como gestionar quejas, reembolsos y recogida de opiniones para mejorar el servicio.

Formación de Mercadona

En 2024, Mercadona ha invertido 128 millones de euros en formación, lo que se ha traducido en más de cuatro millones de horas formativas. Cada trabajador ha recibido, de media, 37,8 horas de formación y una inversión individual de 1.164 euros. Gracias a esta apuesta por el talento interno, un total de 1.894 personas han sido promocionadas entre España y Portugal, accediendo a puestos con mayor responsabilidad.

Además, la empresa ofrece una remuneración superior a la media del sector (aproximadamente un 27% superior al Salario Mínimo Interprofesional) y trabaja activamente para mejorar el poder adquisitivo de su plantilla mediante acciones concretas. Un ejemplo de ello es la decisión adoptada en diciembre de 2024 de aumentar los sueldos en un 8,5 %, superando en más de cinco puntos el índice de precios al consumo (IPC).