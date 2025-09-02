De las becas al material escolar: así son las estafas que están intentando colarte con la vuelta al cole

Los criminales se aprovechan de las ofertas en material escolar e intentan suplantar a los centros educativos por correo

Con el inicio del curso escolar, las familias españolas se enfrentan no solo a un incremento del gasto, sino también a una oleada de fraudes digitales que aprovechan este periodo de mayor consumo. Según el último estudio de Idealo, el desembolso medio de la conocida como vuelta al cole alcanza ya los 501,26 euros por niño, lo que supone un 18 % más que hace tres años. Una inversión que, como ocurre con otras épocas del año, como Black Friday o Navidad, no pasa desapercibida para la ciberdelincuencia, que multiplica sus campañas en estas fechas.

Durante campañas anteriores se detectaron portales falsos de material escolar con precios irresistibles, webs fraudulentas que simulaban matrículas e incluso supuestas becas en las que las familias terminaban perdiendo dinero y exponiendo información personal. Estos fraudes se suman a un contexto de aumento sostenido del gasto en educación: según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 los hogares españoles destinaron un 4,4 % más a servicios educativos respecto al año anterior.

Además de las tiendas falsas, ESET, compañía de ciberseguridad, destaca el auge de los anuncios engañosos en plataformas de segunda mano, así como de los correos de 'phishing' que suplantan a centros educativos para robar credenciales. Otro de los riesgos más detectados son las aplicaciones fraudulentas, que imitan a plataformas oficiales con el objetivo de instalar código malicioso o capturar datos personales.

«Cada inicio de curso observamos un repunte de estas amenazas, muchas de ellas muy elaboradas para parecer legítimas», explica Josep Albors, director de investigación y concienciación de ESET España. «El aumento del gasto y la urgencia por resolver gestiones convierten a las familias en un blanco fácil para los ciberdelincuentes, que aprovechan cualquier descuido para robar dinero o datos. Por eso es fundamental reforzar la educación digital y extremar la precaución en estas semanas».

Cómo evitar las trampas

Para evitar caer en las trampas de los cibercriminales, los expertos en ciberseguridad recomiendan confirmar con el centro educativo cualquier correo o mensaje que pida pagos o credenciales; ya que puede tratarse de un intento de 'phishing' en el que los delincuentes se hacen pasar por la colegio.

Asimismo, se debe tener mucho cuidado con aquellas webs que ofrecen precios demasiado bajos y que pueden resultar hasta increíbles. Si un libro o material cuesta mucho menos que en otras tiendas, probablemente se trate de un fraude. Además, hay que comprobar bien el dominio de la página a la búsqueda de errores y del código HTTPS o la existencia de información de contacto con el negocio.

Finalmente, hay que evitar pagos fuera de plataformas seguras, comprar en comercios de confianza e instalar 'apps' educativas únicamente desde tiendas oficiales (Google Play, App Store).

Más temas:

Fraudes

Estafas

Educación

Ciberseguridad