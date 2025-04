Un español que vive en Estados Unidos explica cuánto dinero gana trabajando como camionero en este país: «Suelen pagar a la milla»

Son muchos los ciudadanos que deciden mudarse a otro país para encontrar mejores oportunidades laborales. Lo cierto es que hay profesionales que en España no están valorados de la misma manera que en el extranjero.

Un ejemplo claro son los camioneros. Estas personas desempeñan un trabajo fundamental en la cadena de suministro. Su labor garantiza el flujo constante de mercancías y sostiene una parte importante de la economía mundial.

Sin embargo, estos empleados están prácticamente obligados a hacer sacrificios personales. Deben pasar bastante tiempo fuera de casa y alejados de sus familias, vivir en unas condiciones que no son las más adecuadas y, además, estar tantas horas en la carreta supone un riesgo para su salud. Lo peor de todo es que este esfuerzo no se ve compensado económicamente.

Todos estos factores han provocado que cada vez menos gente quiera dedicarse a ello o que prefiera ejercer la profesión en otra parte del mundo. Este es el caso de Jesús, conocido en TikTok como @uncaminosindestino. Este español es camionero en Estados Unidos y en un vídeo ha revelado cuánto dinero ha ganado en el año 2024.

Un camionero español revela cuánto dinero gana trabajando en Estados Unidos

Jesús ha detallado cuánto dinero ha ganado trabajando de camionero en Estados Unidos en 2024. En primer lugar, el español explica cómo es su vehículo. «Llevo un tráiler y hago lo que aquí se denomina OTR, es decir, larga distancia. Viajo por todo el país, excepto por Alaska y Hawái», indica.

Además, dice que vive en la cabina, por lo que no paga alquiler. «Como podéis ver, no me falta de nada. Tengo mi cama, mi microondas, mi nevera, mi aspiradora, un armario para dejar la ropa... A todo lujo», sostiene.

El hombre también ha querido dejar claro que no estuvo el año entero, sino ocho meses. Los cuatro restantes se volvió a España de vacaciones.

«Ya tengo las cuentas hechas. Como ya sabéis muchos, la empresa para la que yo trabajo no es en la que más dinero se gana. Aquí suelen pagar a la milla», aclara. Él hace alrededor de unas 9.500 de media al mes, pero asegura que hay camioneros que alcanzan las 13.000 millas.

Tras esta introducción, Jesús ha revelado el dato. «En ocho meses, yo gané brutos 50.218 dólares. Más o menos son unos 6.000 dólares brutos al mes», afirma. No obstante, el español señala todo lo que ha tenido que pagar de impuestos.

Impuestos pagados por el camionero en EE.UU. Federal tax: 5.168 dólares.

Seguro Social: 2.831 dólares.

Medicare: 685 dólares.

Seguro médico: 2.000 dólares.

«Todo esto hace un total de 10.784 dólares. Más o menos es un 20%», comenta. El hombre indica que si hubiese estado los 12 meses su salario anual habría sido de 76.804 dólates brutos.