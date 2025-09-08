Le preguntan quién trabaja más, si los españoles o los chinos, y no duda en su respuesta: «Para tomarse una cerveza...»

Cada país es distinto, por lo que es normal que se produzcan los famosos choques culturales. Y es que las normas y costumbres varían significativamente en función del lugar en el que nos encontremos.

Uno de los aspectos donde se pueden encontrar más diferencias es en el mundo laboral. Así lo confirma Alejandro Zuhang, un empresario que, aunque ha nacido en España, ha vivido durante varios años en China. El joven ha acudido a Sísifo Podcast y ha hablado sobre los contrastes que existen entre ambas naciones.

Una de las preguntas que le han hecho durante la charla es sobre quién trabaja más horas, si un ciudadano español o un ciudadano chino. Alejandro ha sido muy claro en su respuesta.

¿Quién trabaja más horas, un español o un chino?

«¿Quién trabaja más horas, un trabajador chino o un trabajador español?». Esta es la pregunta que le han hecho a Alejandro Zuhang en Sísifo Podcast y no ha dudado en su respuesta.

«El español. Este, por ley, trabaja 40 horas. En China no hay ley. En el contrato no pone cuántas horas tienes que estar. Pueden ser 50 horas o 20 horas. El que termina antes se va a casa y a lo mejor puede cogerse cinco días de vacaciones», declara.

El joven indica que en España hacer esto «es imposible». Lo explica: «Tienes que estar de lunes a viernes ocho horas todos los días. Voy a mi empleo, hago un poco así por encima y, si no me da tiempo, lo termino mañana porque me quedan otras ocho horas».

«Nunca verás a un chino que se pegue su horita de descanso para tomarse una cerveza, para fumarse cuatro cigarros... Es capaz de tirarse 14 horas seguidas para terminar todas las tareas», sentencia.